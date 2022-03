Viviane Araújo conta detalhes da gravidez e revela opções de nome para o bebê

31/03/2022 | 11:11



Viviane Araújo está amando cada minuto da gravidez. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, a atriz conta que está sendo muito mimada pelo amigos, familiares e até colegas de elenco. Ela acabou há pouco tempo de gravar Família Paraíso, da Multishow, e depois do desfile da Salgueiro no carnaval irá pausar a carreira para se dedicar a maternidade.

Sobre o clima nos sets de filmagem, ela conta:

Se for por conta de mimo, quero engravidar sempre porque é muito bom. As pessoas se preocupam, cuidam... Então, é maravilhoso receber todo esse cuidado. Sempre me perguntam se está tudo bem, se quero água... Cacau Protásio fala: Gente, ó, cuida dela! Ela tem que tomar água. Dá um copo para ela, mesmo que ela não queira. E ali é o cantinho da Vivi, hein. Já falei para vocês, ela precisa descansar, colocar as perninhas para o alto. Eu me divirto com esse carinho a mais.

E o carinho também se estende para os fãs, a atriz chegou a ganhar uma roupinha de bebê durante um dos ensaios da Salgueiro.

Tenho uns fãs que são muito colados comigo e fazem parte da minha vida. É muito gostoso isso. Ganhei um macacãozinho de um que estava assistindo na Avenida. Foi lindo.

O sexo ainda continua um segredo. Viviane tem planos de fazer um chá revelação para descobrir junto com todo mundo. Apesar do suspense, ela e o marido já decidiram suas opções de nomes para o primogênito.

Já fiz o exame para descobrir o sexo, mas ainda não sei. Vamos fazer um chá revelação. Quero fazer uma coisa linda, diferente. Minha assessoria é que está cuidando disso. Eles não querem me falar porque é surpresa. E ninguém sabe. Fiz questão de somente a minha empresária ter acesso ao resultado. Ela é quem está organizando tudo. Vai ser emocionante. Se for menino, o nome é Joaquim. Se for menina, Maria Alice.