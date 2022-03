Zilu Camargo se revolta com notícia envolvendo a sua família e recebe apoio da filha, Camilla: Sempre juntas é o que vale

31/03/2022 | 11:10



Não gostou! Zilu Camargo decidiu usar a sua conta do Instagram para se pronunciar sobre uma notícia envolvendo a relação entre ela e os filhos após o divórcio do cantor Zezé Di Camargo.

Visivelmente irritada com a matéria, a empresária falou o quanto era deprimente ter que usar as suas redes sociais para desmentir informações sobre o seu nome.

É deprimente ter que usar minhas redes sociais para desmentir uma matéria maldosa e totalmente sem fundamento e profissionalismo, iniciou ela.

Em seguida, Zilu comentou que concedeu uma entrevista nos últimos dias e, que do nada, outro jornalista publicou a matéria que a desagradou.

Hoje, do nada, surge uma matéria alegando que estou afastada dos meus filhos devido à problemas do passado (e que nem deveria ser desenterrado esse assunto já resolvido)! Fico a me perguntar: Por que gerar fofoca e inverdades às custas de tanta maldade??? Por que forjar uma situação só para tentar destruir minha imagem de mãe e colocar meus filhos em uma situação constrangedora???

Através dos comentários da publicação, Zilu recebeu o apoio da filha, Camilla Camargo:

Mãe eu te amo muito! Sempre juntas meu amor, é o que vale, escreveu ela.

Eita, um verdadeiro climão, hein!