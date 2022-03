Chris Rock se pronuncia pela primeira vez após tapa de Will Smith durante cerimônia do Oscar 2022

31/03/2022 | 11:10



Chris Rock se pronunciou pela primeira vez após o tapa que levou de Will Smith durante cerimônia do Oscar 2022 - durante um show lotado no Wilbur Theatre, em Boston, ele deixou claro que não tinha a intenção de falar abertamente sobre o ocorrido ainda, no entanto ele falou algumas palavras sobre a agressão.

- Como foi o seu fim de semana?, perguntou o humorista para o público.

E, em resposta, ele se limitou em dizer:

- Ainda estou processando o que aconteceu, então, em algum momento vou falar sobre essa m*rda. Vai ser sério. Vai ser engraçado, mas agora vou contar algumas piadas, finalizou.

Traumas de infância?

Will Smith, por sua vez, estaria tratando em sessões de terapia as suas questões de infância que fizeram com que ele partisse para cima de Chris Rock na premiação - as informações foram publicadas pelo jornal The Sun e Mirror na última quarta-feira, dia 30.

Um colega de Will disse que o ator perdeu a cabeça no momento por conta de traumas vividos em sua infância - isso porque, aos nove anos de idade, ele presenciou o seu pai batendo em sua mãe e esse seria um dos motivos que o levou a agredir Rock. No discurso que ele fez, ele disse que foi levado de volta à infância.

Will sabe que está lutando para salvar sua carreira, sua reputação e até seu Oscar. Ele está horrorizado com o rumo dos acontecimentos e cheio de um profundo sentimento de vergonha, revelou a fonte próxima ao artista.

Ainda segundo a pessoa informante, ele está tratando essas suas questões.

Ele está empolgado para fazer mais terapia e tratar seus problemas de infância não resolvidos e fará o que puder para compensar seu lapso momentâneo de julgamento.

A fonte também falou que desta vez Smith não aceitou calado.

Essencialmente, porém, Will foi profundamente provocado pelos comentários humilhantes de Chris sobre a alopecia de sua esposa. Ele foi levado direto de volta à infância, vendo sua mãe sendo abusada por seu pai. Desta vez, ele não aceitou sentado e retaliou como, infelizmente, 50 milhões de pessoas em todo o mundo viram, finalizou.

Críticas à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood

Wanda Sykes, uma das apresentadoras do Oscar 2022, fez críticas à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood por toda a situação envolvendo a agressão que Chris Rock sofreu de Will Smith durante a cerimônia - a apresentadora, durante uma entrevista com Elle DeGeneres, falou que estava saindo do camarim para voltar ao evento quando tudo aconteceu.

- Eu me senti muito mal pelo meu amigo Chris, falou.

Wanda ainda condenou as atitudes do astro premiado pelo filme King Richard: Criando Campeãs.

- Foi doentio. Foi absolutamente... Eu me senti fisicamente doente e ainda estou um pouco traumatizado com isso.

A apresentadora DeGeneres concordou com a fala de Sykes:

- Eu também, eu também.

Foi então que ela detonou a Academia por não ter feito nada depois do tapa.

- Para eles, deixá-lo [Will Smith] ficar naquele local e aproveitar o resto do show e aceitar seu prêmio... Eu fiquei tipo: Quão nojento é isso? Esta é apenas a mensagem errada.

- Você agride alguém, você é escoltado para fora do local e é isso. Mas para eles... Deixá-lo continuar, eu achei que foi nojento.