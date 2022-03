Mansão de David e Victoria Beckham é invadida e assaltada com família no interior

31/03/2022 | 11:10



A mansão onde David e Victoria Beckham moram em Londres foi invadida por um assaltante mascarado. Segundo informações do Daily Mail, o casal estava na casa com a filha Harper, de dez anos de idade, no momento em que aconteceu a invasão à noite. Contudo, o trio estava dormindo e não percebeu a entrada do assaltante.

O arrombamento só foi descoberto quando Cruz Beckham, de 17 anos de idade, voltou para casa de madrugada e encontrou um quarto revirado, com cacos de vidro pelo chão. O jovem também percebeu a falta de diversos objetos de valor. Conforme o veículo britânico informou, o assaltante levou milhares de libras em bens da família, como roupas de grife, acessórios e produtos elétricos que estavam no cômodo. O valor exato não foi divulgado.

As informações são de que David ligou para a polícia e começou a procurar pelo ladrão com a ajuda de Cruz. Enquanto isso, Harper e Victoria permaneceram juntas esperando a chegada das autoridades. A família teria ficado abalada com o roubo, mas ninguém ficou ferido.

O intruso supostamente escalou o portão na frente da casa e invadiu a propriedade quebrando uma janela do quarto de hóspedes, localizado no andar de cima da mansão avaliada em 251 milhões de reais. A Polícia Metropolitana de Londres está investigando e analisando as imagens das câmeras de segurança. Além disso, a instituição confirmou que nenhuma prisão foi feita.

Uma fonte próxima aos Beckham disse ao The Sun:

Infelizmente, os Beckhams foram vítimas de alguns ladrões bastante profissionais que operam na área. Felizmente, os criminosos só conseguiram chegar a um quarto antes de fugirem.