Sonia Abrão explica ausência das redes sociais: Minha mãe escapou de uma infecção generalizada

31/03/2022 | 10:10



Sonia Abrão fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 31. A apresentadora vem enfrentando uma fase difícil com a sua mãe, que teve algumas complicações no pós-operatório de uma cirurgia no fêmur. Ao justificar sua ausência na Internet, ela conta:

Quero pedir desculpas por andar ausente, sem atualizar os assuntos, como eu gostaria, mas tem sido uma fase muito complicada pra mim por conta do frágil estado de saúde de minha maÌ?e!

Segundo Sonia, a equipe contratada para cuidar do pós-operatório não desempenhou bem seu papel, causando uma complicação nos curativos.

Ela continua na UTI por conta de uma grave infecçaÌ?o que contraiu pós cirurgia de feÌ?mur, porque a equipe de enfermagem, que acompanhava a recuperaçaÌ?o dela em casa, falhou nos cuidados com os curativos! Minha maÌ?e escapou de uma infecçaÌ?o generalizada, mas ainda corre riscos, enfrenta um tratamento muito pesado com antibióticos e está bastante debilitada. Cada dia que passa é uma vitória e vou seguindo com fé! Obrigada por todas as mensagens de carinho e pelas oraçoÌ?es que vocês teÌ?m feito por ela! Isso naÌ?o tem preço! Deus os abençoe!

Que ela fique bem logo, né?