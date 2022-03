Acidente de trânsito causa 6 km de congestionamento do Grande ABC

Renan Soares

Especial para o Diário



31/03/2022 | 10:05



Um acidente na Avenida Prestes Maia causou transtorno para motoristas que passavam no local na manhã desta quinta-feira (31). O incidente ocorreu por volta das cinco da manhã, próximo a Fundação Santo André.

O motorista, que dirigia um Picanto, trafegava pela pista, sentido Avenida dos Estados, quando invadiu o canteiro que divide as faixas e bateu em uma das câmeras de monitoramento da via, que não aguentou o impacto e caiu.

O motorista, após o acidente, fugiu do local deixando o automóvel no mesmo lugar da batida, inclusive com a lanterna acesa. O incidente gerou reflexos no trânsito da região, já que a avenida Prestes Maia interliga municípios do Grande ABC. Segundo informações de motoristas, a via estava parada até Diadema, próximo ao Extra Anchieta, com cerca de 6 km de congestionamento.

Às 8h30 da manhã, a avenida voltou a ser liberada parcialmente, com apenas a faixa da esquerda, onde ocorreu o acidente, bloqueada por viaturas do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) e da GCM (Guarda Civil Municipal), que aguardavam a polícia civil para a realização de perícia no local.