Passeio permite conhecer como são cultivadas as flores em Holambra

Programado para rolar entre 2 e 3 de abril, das 9h às 17h, o evento Estufas Abertas vai mostrar como são cultivadas as flores em Holambra (SP). Os participantes irão passar por seis fazendas, onde produtores explicarão todo o processo, desde o plantio até a colheita. O roteiro incluirá também uma visita às instalações da Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH), que venderá flores com renda revertida ao Grupo de Escoteiros de Holambra.

Estudas Abertas: flores em Holambra

As fazendas de Holambra são muito modernas e usam tecnologia para a produção de flores e plantas. As escolhidas para esta edição do Estufas Abertas cultivam plantas ornamentais (Brumado e Giardino de Cozi), kalanchoes e calandivas (Joost van Oene), crisântemos (Rancho Raízes), azaléas (Sleutjes) e antúrios (Symphony). Os visitantes poderão passear entre os canteiros para observar, fotografar ou filmar bem de pertinho as flores e plantas em todas as fases de suas vidas, admirando as suas cores e formas e sentindo as suas texturas.

De maneira didática, os produtores explicarão sobre o avanço tecnológico aplicado e as inovações que essas famílias utilizam atualmente na agricultura, além da valorização do capital humano (seus colaboradores) e a forma sustentável da produção para a preservação do meio ambiente e manutenção dos recursos naturais. O público também poderá conhecer um pouco da história de alguns anfitriões, como os hábitos, os costumes, as curiosidades e a dificuldade de adaptação dos imigrantes holandeses à cultura brasileira. Tudo num clima familiar e convidativo.

Inspirado no “Kom in de kas!” (“Entre na estufa!”), que acontece em diversas regiões da Holanda desde a década de 1970, o passeio três rotas diferentes, sendo que cada uma delas passa por duas produções. Os caminhos poderão ser alterados de acordo com a vontade de cada visitante, e existe a possibilidade de o passageiro subir e descer do transporte no momento que desejar. Os traslados também estarão disponíveis durante todo o tempo para quem quiser retornar ao ponto de partida, no Parque da Expoflora.

Ingressos

Disponíveis para venda até 1º de abril pela internet, os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia entrada). Crianças de até 5 anos têm free-pass (gratuidade) e, de 6 a 12 anos, pagam meia entrada.

Tíquetes adquiridos em 2020 e não utilizados devido ao adiamento do evento provocado pela pandemia poderão ser usados nesta edição. Basta apresentá-los no local do embarque.

