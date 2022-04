America Chip é confiável? Veja como comprar e ativar

Maria Beatriz Vaccari

Ter acesso à internet ilimitada é um fator importante para quem busca mais tranquilidade em viagens internacionais. Além de poder compartilhar fotos e conversar com amigos e familiares por meio de aplicativos como o WhatsApp, o viajante pode usar a rede para consultar mapas durante os passeios, reclrrer ao tradutor, verificar informações em tempo real e até abrir ingressos de atrações em seu smartphone. A equipe do Rota de Férias já testou algumas opções disponíveis no mercado e recomenda o America Chip.

America Chip é confiável?

Existem várias empresas que oferecem chips de viagem para o público brasileiro. A America Chip é confiável e atua como revendedora oficial de cartões SIM da empresa T-Mobile, uma das companhias de telecomunicações mais famosas do mundo.

Apesar de oferecer atendimento em português e entregar o chip diretamente no endereço do cliente no Brasil – o que permite que a pessoa embarque e chegue ao destino internacional já com internet -, a America Chip é uma empresa americana, com sede em Orlando, na Flórida.

Chip de internet ilimitada: EUA e mundo

A America Chip trabalha com planos que atendem a diversas necessidades e funcionam em mais de 200 países. No total, são quatro categorias:

Chip Estados Unidos, México e Canadá

Chip Europa

Chip América do Sul, Central e Caribe

Chip Mundi

Em todas elas, o uso de rede sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e Twitter) é ilimitado.

Chip Estados Unidos, México e Canadá

Os Planos EUA da America Chip custam a partir de US$ 32 e são oferecidos em três modalidades. A primeira conta com 10GB de internet na velocidade 4G e um número de celular para ligações locais.

Também é possível optar por um chip somente com internet 4G ilimitada ou por uma opção mais completa, que reúne conexão à internet e ligações ilimitadas.

Além disso, o viajante pode adicionar coberturas (opcionais) para viagens ao Canadá e ao México, por US$ 5.

Chip Europa

Disponíveis a partir de US$ 44, os Planos Europa oferecem internet ilimitada de alta velocidade em toda a União Europeia.

O chip é indicado para quem vai viajar a países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovenia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Islândia, Noruega e mais.

Quem pretende usar o serviço na Suíça deve pagar uma taxa adicional de US$ 10.

Chip América do Sul, Central e Caribe

Oferecido a partir de US$ 49, o Plano América do Sul, Central e do Caribe tem cobertura de internet ilimitada.

As velocidades variam entre 4G/LTE, 3G e 2G. Vale a pena destacar que a franquia na velocidade 4G é de 1GB por dia.

O serviço funciona nos seguintes destinos: Colômbia, Argentina, Venezuela, Peru, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Guiana, Antígua e Barbuda, Barbados, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, São Vicente, Trinidad e Tobago, Angula, Antígua, Aruba, Barbados, Bermuda, Barbados, Ilhas Cayman, Ilhas Turcas, Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, São Vicente, Trinidade e Tobago.

Quem pretende esticar a viagem para a América do Norte pode pagar US$ 3 para usar o chip nos Estados Unidos.

Chip Mundi

O Plano Mundi é ideal para quem pretende conhecer mais de um continente na mesma viagem. Disponível a partir de US$ 55, o serviço conta com internet ilimitada em mais de 130 países.

No site oficial da America Chip é possível conferir a lista de destinos com cobertura 4G ilimitada no Plano Mundi, que inclui países como Japão, Camboja, Filipinas, Coreia do Sul, Emirados Árabes e mais.

Como comprar um chip de internet na America Chip

1. Acesse o site da America Chip. Localize o plano ideal para a sua viagem e clique em “Ver plano”.

2. A página seguinte exibe informações detalhadas sobre o chip escolhido. Após ler tudo com calma, clique em “Ver mais”.

3. Agora, é hora de preencher as informações sobre o seu plano. É preciso indicar por quantos dias os chip será usado e qual será a data de ativação. Depois de preencher todos os campos, clique em “Comprar”.

4. Na página do Carrinho de Compras, verifique as informações sobre o pedido. Para conferir as opções de frete, selecione o seu estado no campo “Total no carrinho”.

—

5. Escolha uma das opções de frete ou retirada e clique em continuar. Vale a pena destacar que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro contam com a possibilidade de entrega expressa no mesmo dia da compra (para pedidos realizados até às 14h).

6. Indique um e-mail válido e preencha os dados referentes ao endereço de entrega do pedido. Também é necessário adicionar um telefone e o seu CPF. Em seguida, clique em “Continuar com o envio”.

—

7. Confira novamente o método de envio e selecione a opção “Confirmar encomenda”.

8. Agora, é hora de realizar o pagamento. O usuário pode escolher entre três opções: cartão de crédito a vista em dólar, cartão de crédito parcelado em real (em até 6x com taxas) ou Pix Ebanx. Após preencher os dados e confirmar o endereço de cobrança, clique em “Finalizar pedido”.

Pronto! Agora é só esperar o seu chip internacional de viagem chegar ou retirá-lo no lugar escolhido.

Como ativar o chip da America Chip

O processo de ativação do chip é simples e intuitivo.

Ainda no avião, chegando ao destino internacional, desligue o celular e insira o cartão SIM da America Chip. Quando a aeronave pousar, basta ligar o aparelho e manter as funções dados e roaming sempre ativas.

Caso tenha algum problema, a empresa oferece suporte em português. Os contatos podem ser feitos via e-mail ou WhatsApp.

Vale a pena comprar um chip para viajar?

De acordo com a experiência da equipe do Rota de Férias ao redor do mundo, comparar um chip para viajar é um investimento que vale muito a pena. Ter acesso à internet durante os passeios traz uma sensação maior de segurança e tranquilidade para muitos viajantes – principalmente para os que ser aventuram sozinhos.

