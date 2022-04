Outono no Brasil – 5 destinos que não podem deixar de ser visitados

Redação

Do Rota de Férias



07/04/2022 | 18:55



O outono no Brasil não é tão caracterizado pelas exuberantes paisagens naturais que tomam conta de destinos da Europa, da Ásia, do Canadá e até mesmo da Patagônia, mas ainda assim há lugares por aqui que não podem deixar de ser visitados neste período do ano.

A estação, que começou em 20 de março e vai até 21 de junho, é marcada por dias com temperatura mais amena e destinos mais vazios, o que favorece quem deseja viajar, sobretudo, para lugares com natureza abundante. Fora isso, tudo costuma ficar mais barato, das passagens aéreas e aluguéis de carros aos hotéis e tours.

Para onde viajar no outono no Brasil

A agência de viagens Zarpo indica aproveitar o outono no Brasil para ir a lugares cercados de verde, onde é possível se divertir ao ar livre e manter um bom distanciamento social. A lista de destinos inclui:

Paraty (RJ)

Gramado (RS)

Campos do Jordão (SP)

Chapada Diamantina (BA)

Caldas Novas (GO)

Confira alguns detalhes de cada um desses lugares.

Paraty (RJ)

Paraty, no sul do Rio de Janeiro, esbanja charme em qualquer época do ano. No outono, porém, serve de palco para a tradicional Festa do Divino, realizada nos dias anteriores ao Domingo de Pentecostes, que este ano ocorrerá em 5 de junho. Nos demais períodos, a cidade fica mais vazia e tranquila para conhecer. Vale realizar um tour guiado pelo centro histórico e passeios de barco até as principais praias da região. Pousada do Sandi

Dicas de hospedagem: Sandi Hotel, Refúgio Tropical Pousada,

Gramado (RS)

Gramado é um dos destinos mais populares do inverno brasileiro, o que leva milhares de turistas para lá em meses como julho e agosto. Para curtir a cidade mais vazia, a dica é viajar no outono. Assim, dá para explorar com mais calma os principais pontos turísticos locais, como a Av. Borges de Medeiros, centro da cidade, repleta de lojas e restaurantes. Vale a pena também incluir no roteiro o Lago Negro, o Mini Mundo, o parque de neve Snowland e as atrações da vizinha Canela.

Dicas de hospedagem: Wyndham Gramado Resort , Hotel Alpestre , Hotel Casa da Montanha

Campos do Jordão (SP)

Em maio e junho, Campos do Jordão já começa a ganhar o charme do inverno. O destino é um dos preferidos dos paulistas e paulistanos nos dias mais frios do ano, mas no outono já dá para reservar jantares românticos para provar iguarias como fondue e vinho. De dia, a dica é fazer passeios ao ar livre, com destaque para o Horto Florestal e o Parque Amantikir. O programa mais tradicional para qualquer ocasião é a Vila Capivari, centro da cidade, onde se concentram diversas lojas e restaurantes.

Dicas de hospedagem: Golden Park Campos do Jordão , Euro Suite Campos do Jordão , Pousada Nacional Inn

Chapada Diamantina (BA)

A Chapada Diamantina, no interior da Bahia, é um dos destinos de ecoturismo mais incríveis do mundo. Entre os principais pontos turísticos estão o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira da Fumaça e a Cachoeira do Buracão. Ao viajar para lá no outono, é possível se deparar com temperaturas amenas e poucas chuvas, o que é ótimo para fazer atividades ao ar livre. A base de hospedagem na região é a cidade histórica de Lençóis, onde há restaurantes e hotéis de charme.

Dicas de hospedagem: Hotel Canto das Águas

Caldas Novas (GO)

O outono no Brasil também é um bom período para curtir as águas quentinhas em parques aquáticos na cidade de Caldas Novas, em Goiás,. É lá que ficam o Water Park, o Clube Prive, o Náutico Praia Clube, o Lagoa Termas Parque e o Lagoa Ecopraia. Nesta estação, com as temperaturas mais tranquilas, o entra e sai das piscinas e dos brinquedos dos parques aquáticos fica ainda mais gostoso. Além disso, a 30 km da cidade está o complexo aquático Hot Park, um dos mais famosos do Brasil e parte integrante do grupo Rio Quente Resorts.