Natália causa na Festa do Líder do BBB22, leva punição da produção e dá ultimato para Eliezer: Se a gente não transar, vou ficar furiosa

31/03/2022 | 08:11



A madrugada desta quinta-feira, dia 31, no BBB22 foi marcada pela Festa do Líder. Apesar de Linn da Quebrada ter sido a grande estrela da noite, foi Natália que atraiu todas as atenções. A sister bebeu, dançou e chegou até a levar uma punição da produção por subir em uma poltrona que fazia parte da decoração da festa.

E antes de chegar em Eliezer, melhor começar com Arthur Aguiar. Em um determinado ponto da festa, Natália se aproximou do ator para conversar e disparou:

- Estou com vontade de subir na cadeira, na mesa, mas não pode, né. Vou ficar quietinha pra não levar atenção.

Logo depois, Natália se levantou e começou a fazer uma dança sensual para Arthur e Eliezer. O ator ficou assustado com o comportamento da sister e perguntou:

- Que coisa... Alguém tá vendo isso?

Jessi e Lina se surpreendem com Natália

Em conversa com as comadres, Natália começou a falar sobre seu relacionamento com Eliezer e chamou o brother de amor. Surpresa, Lina brincou:

- Já é amor.

- Desde a festa passada, diz Jessi.

Querendo se justificar, Natália declara:

- É amor zoando. Vamos com calma. Falo amor zoando, por isso ele leva na brincadeira também. Nosso combinado é viver aqui intensamente e lá fora nada. E aqui a gente não vive tão intensamente, então vamos com calma. Mas vamos confessar? Lá fora eu quero pegar muito gostoso.

Proposta sexual para Eliezer

Na pista de dança, Natália foi conversar com Eli. A sister desabafou dizendo que se sente mais segura ao lado do affair do que de Jessi e Lina - suas amigas e aliadas no jogo.

- Querendo ou não estou mais próxima de você. E, tipo assim, estou mais próxima de você não é pela questão de ser homem ou mulher. É pela questão de amizade que a gente tem construído. Às vezes, eu me sinto mais segura com você do que até mesmo de estar no meio das meninas.

Em seguida, ela iniciou a DR.

- Senti que nos outros dias você ficou muito introspectivo e fico medo de você ter alguma coisa pra falar e ter medo de falar.

- Não, não, nada disso, rebateu Eli.

- Você é, sim, tímido e tem medo de magoar. Três coisas que você tímido, tem medo de magoar e é uma pessoa introspectiva.

- Não é isso, é que a gente tá há três meses num lugar que a gente não tem pra onde ir, responde Eli.

E Natália perde a paciência:

- Eu vou ser sincera. Se você não quiser ficar comigo aqui dentro, tudo bem.

- Não, Natália, você passa longe dos meus problemas. Não entra nesse lugar, não é sobre você. Desde que eu comecei a falar [sobre manter um relacionamento no confinamento], deixei claro, disse Eli.

Então a sister se abre:

- Quero conchinha, quero abraço, sabe? Gostei muito da nossa última noite juntos. Só que eu fico meia chateada também porque eu fico meia trouxa, babona e gostando de alguém que não tem a mesma... Você entende, né?

- É porque esse é meu jeito. Minhas expectativas são só aqui dentro, não são lá para fora. Até porque a gente não sabe como vai ser lá fora, rebate Eli, que logo depois beija a sister.

Após receber o carinho do affair, Natália partiu pro ataque.

- Quero transar.

E Eli desconversa:

- Bora dançar.

- Se a gente não transar, eu vou ficar furiosa. Você vai virar minha opção de voto, dispara Natália.

- Eu não vou transar com mulher bêbada, não quero, eu respeito. Eu já tô bêbado também, mas tô de boa. Então fica de boa também.