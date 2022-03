Bruce Willis é diagnosticado com condição que afeta habilidades cognitivas e decide se afastar da carreira de ator

31/03/2022 | 08:10



Dia difícil para os fãs de Bruce Willis. Nesta quarta-feira, dia 30, Demi Moore, ex-esposa do ator, anunciou por meio do Instagram que ele foi diagnosticado com Afasia, uma doença que está afetando suas habilidades cognitivas, e por conta disso, o ator está abrindo mão de sua carreira.

Confira o texto completo e traduzido, a seguir:

Aos incríveis apoiadores de Bruce, como família nós gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce tem passado por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com Afasia, que tem impactado suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração Bruce está deixando sua carreira que significa tanto para ele.

Este é um momento muito desafiador para nossa família e nós apreciamos todo o amor, compaixão e apoio de vocês. Nós estamos passando por isso como uma família forte e quisemos trazer isso para os fãs de Bruce porque nós sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês para ele.

Como Bruce sempre diz: Viva, e juntos planejamos fazer exatamente isso.

Com amor,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel e Evelyn.

Os filhos de Bruce, que assinaram a mensagem, também respostaram a publicação em suas redes sociais.

Segundo o Daily Mail, a Afasia é uma condição que afeta a fala e a compreensão, assim como as habilidades de leitura ou escrita. A Associação Nacional de Afasia norte-americana também reportou que tudo se deve à um problema cerebral que costuma ser causado por um infarto, mas traumas na cabeça, tumores cerebrais e infecções também podem causá-lo.

Ainda não se sabe o que levou ao diagnóstico do ator.