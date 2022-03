Todos pela segurança

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 23:59



O crescimento espantoso de 56,9% nos roubos de veículos registrados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado no Grande ABC em fevereiro foi a principal pauta de reunião, ontem, entre os comandos das polícias Civil e Militar na região. Não é para menos. Por um lado, a população já não aguenta tantos episódios de violência no dia a dia. Por outro, o aumento de estatísticas causa desconforto na cúpula do governo paulista, cujo discurso oficial foca em uma pretensa redução da criminalidade no território bandeirante. No encontro, realizado um dia após o Diário destacar os dados em sua Primeira Página, traçaram-se estratégias para dar respostas imediatas à sociedade.



Entre as medidas programadas está a de aumentar o número de operações policiais nas sete cidades. Diante da situação, trata-se de iniciativa bem-vinda. Mas é preciso muito mais. A presença de agentes e soldados em vias e praças ajuda a inibir a criminalidade, mas já se sabe que seus efeitos são limitados. Roubo e furto de veículos sustentam gigantesca cadeia criminal, cujos tentáculos se espalham pelo submundo. Agir na ponta é muito pouco eficaz.



Prender o criminoso que sai às ruas para furtar ou roubar os veículos equivale, por ineficaz, à tarefa de enxugar gelo. E vai continuar sendo assim até que o Estado aja para desarticular a rede de receptação – esta sim a verdadeira responsável por jogar para cima as ocorrências. Se quiser mesmo solucionar a questão, o alvo terá de ir além dos bandidos da próxima esquina.



Este Diário, que há quase 64 anos se mantém como principal veículo de comunicação das sete cidades, seguirá fazendo a sua parte, divulgando com rigor tanto as estatísticas criminais quanto o trabalho das polícias, além de colaborar, aqui neste espaço, com a sugestão de ideias e propostas para derrubar a criminalidade em geral, e não apenas o roubo e furto de veículos. Transformar o Grande ABC em um lugar seguro e tranquilo é a missão de todos os atores sociais da região, e dela este jornal não se afastará nem um mísero centímetro.