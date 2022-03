Até breve ao meu querido Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 23:59



Durante pouco mais de um ano estive à frente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que considero uma das mais representativas entidades do Brasil. Enquanto secretário executivo, busquei expandir fronteiras da política pública, promovemos parcerias, firmando convênios inéditos no País e, o mais importante, trabalhando em conjunto com os municípios consorciados, os prefeitos e a população do Grande ABC neste momento de pandemia. Cheguei à região sob olhares desconfiados, com rótulo de forasteiro, e hoje me reconheço e sou reconhecido como um cidadão do Grande ABC. Sinto-me orgulhoso em dizer que moro em Santo André, sou casado com uma andreense e que seguirei defendendo a região. O Consórcio me fez ainda maior profissionalmente. O Grande ABC me mostrou que ser ‘bairrista’ é algo positivo e necessário, pois defender as sete cidades como uma só região nos fortalece e mostra a grandeza e a importância de cada um dos quase 3 milhões de homens e mulheres que vivem aqui.



Já sabia, ao receber o convite do presidente e prefeito de Santo André, Paulo Serra, para atuar no colegiado de prefeitos, que seria tarefa árdua, mas busquei junto aos sete prefeitos, secretários, assessores, vereadores e entidades representativas atender aos anseios e necessidades de cada parcela da sociedade. Junto com colaboradores do Consórcio, estreitamos relações com os governos estadual e federal, lançamos a Escola de Governo, as primeiras ouvidorias regionais do País, o programa Acolhe ABC e contribuímos para destravar obras importantes para a região, como a revitalização da Avenida dos Estados, o Hospital Municipal de Ribeirão Pires, o BRT e o Piscinão Jaboticabal, bem como o auxílio para custeio do Hospital Nardini, recentemente anunciado pelo governo de São Paulo, além da conquista de maquinários a serem oficialmente anunciados e entregues no decorrer deste ano.



Sigo para novo desafio. Assumo a Secretaria de Limpeza Urbana da Capital a convite do prefeito Ricardo Nunes, e mais uma vez o destino se encarrega de me deixar próximo desta localidade. Entre as minhas atribuições, estão ações de limpeza e conservação nas divisas entre São Paulo e municípios do Grande ABC. Encerro essa minha passagem pelo Grande ABC agradecendo ao presidente e amigo Paulo Serra e aos prefeitos Orlando Morando, José Auricchio Júnior, Tite Campanella (ex-prefeito interino), José de Filippi Júnior, Marcelo Oliveira, Clóvis Volpi e Claudinho da Geladeira pela confiança, apoio e respeito. E ao meu amigo Orlando Faria, que a partir de agora será encarregado pela condução da nossa região, desejo serenidade e sucesso. Vou, na certeza de que não é adeus, mas um feliz até breve!



Acácio Miranda é ex-secretário executivo do Consórcio Intemunicipal do Grande ABC e atual secretário de Limpeza Urbana da prefeitura de São Paulo.



PALAVRA DO LEITOR

Ligeirinho

Com muita tristeza li a notícia do falecimento do jornalista Arlindo – Ligeirinho – Ribeiro, profissional competente e respeitado durante mais de meio século de profissionalismo (Setecidades, ontem). Tive os primeiros contatos com o brilhante jornalista desde a década de 70, quer ele atuando neste Diário, quanto no Jornal do Planalto, de Diadema. Quando o furo da notícia era de natureza policial, ele era o primeiro repórter a chegar na delegacia, isso quando não passava a noite acompanhando a ocorrência de perto. Que Deus o receba em sua ‘mansão dos justos’ e conforte a família enlutada.

Rafael Rabinovici

São Bernardo



Dallagnol

Tem gente para tudo mesmo (Dallagnol cancela chave pix após doações atingirem R$ 575 mil)! Se ele tem de pagar um processo (foi condenado pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça – a pagar R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva), ele ganhou muito mais que isso para pagar! Pobre coitado este aí, não é?

João Savio Azarias

do Facebook



Novela dos PCDs

João Doria desconfiou que deveria ter gente se aproveitando da isenção para comprar carro. Muito bem, o que ele fez? Ao invés de ir para cima de quem age em desacordo com a lei, o governador de São Paulo resolveu punir todos deficientes. Como se não bastasse o sofrimento de quem tem algum tipo de deficiência, as pessoas são tratadas com desdém. Agora o governo decidiu que quem pagou o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) indevidamente será ressarcido um dia. Já quem deveria pagar o IPVA e não o fez tem 30 dias para quitar o débito. São tantas as informações desencontradas que as pessoas se perderam nessa novela sem fim. Mas o governo não perde, o dinheiro dele tem prazo para arrecadar. Já o cidadão deficiente que foi indevidamente prejudicado tem data para quitar sua dívida. Onde está a sensibilidade deste governador? Se o governador queria mostrar serviço nesse item, provou que é incompetente.

Izabel Avallone

Capital



Sem agentes

Rio Grande da Serra está sem agentes de saúde (Setecidades, dia 29)! Por falta de conhecimento, não quero entrar no mérito da demissão dos 36 ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) de Rio Grande da Serra, mas como admirador do trabalho dos ACSs, fiquei muito triste com a notícia. Pela importância da saúde não se admite mais amadorismo. O SUS (Sistema Único de Saúde) possui regras específicas e amplamente divulgadas, têm de ser obedecidas e ponto final. Espero que o conselho municipal de Rio Grande da Serra tome a frente das apurações e que os culpados possam ser punidos. Se necessário, consultem o Sindicato dos Agentes Comunitários e entrem em contato com as autoridades do SUS. A saúde não tem preço, mas tem custo.

Roberto Canavezzi

São Caetano