Show beneficente arrecada fundos para projeto educacional em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 20:40



Acontece no próximo sábado, dia 2 de abril, das 18h às 23 horas, show beneficente que visa arrecadar recursos para um projeto de reforço escolar em Diadema. Capitaneadas pelas professoras Mary Jane Brandão, Lucineia Matias da Silva Bento e Maria Jose Clemente, as atividades começaram durante a pandemia, no quintal de uma casa no Sítio Joaninha, umas das regiões mais vulneráveis da cidade, e precisa de investimentos para continuar a ser realizado.

As 16 crianças que participavam das atividades uma vez por semana em 2021 já são 25. A sala que foi construída de maneira improvisada com madeirite está bastante deteriorada pela chuva, e os atendimentos psicológicos, de saúde bucal, projeto de música e capoeira precisam de mais espaço para ser realizados. O projeto conta ainda com a atuação voluntária do técnico de tecnologia da informação Rafael Dias Pereira e da bancária Leideane Silva de Moraes.

Toda a renda com os ingressos da apresentação das bandas Sex Chopp, Símora e Céu, Cabelo & Blues – cuja entrada custa R$ 10 - será utilizada para a ampliação das instalações, agora de alvenaria, e a construção de um banheiro. Quem puder colaborar com o projeto de reforço escolar com qualquer valor pode fazer um pix para a chave criagirassol@gmail.com ou entrar em contato com a professora Mary Jane pelo telefone 98390-4973. A Festa Beneficente Cria Girassol acontece no Studio D, Avenida Alda, 464, no Centro de Diadema.