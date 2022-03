Faturamento líquido total do setor cresce 8,5% em fevereiro, diz Abimaq

30/03/2022 | 17:47



O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 8,5% em fevereiro em relação a janeiro, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com fevereiro do ano passado, o setor registrou uma queda no faturamento de 2,9%. Já no ano, a Abimaq registra um aumento de 16,7% no faturamento líquido total. No acumulado de 12 meses, o crescimento é de 8,5% sobre igual período no ano passado.

Ainda em fevereiro, a Abimaq registrou também um aumento de 2,1% no consumo aparente do setor e avanço de 2,8% sobre igual mês em 2021, mas uma queda de 4,1% no acumulado do ano até fevereiro. Já no acumulado de 12 meses, o consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos cresceu 15,5%.

As exportações do setor cresceram 22,3% em fevereiro ante janeiro e 37,7% ante fevereiro de 2021, acumulando altas de 31,7% e 40,5% no ano e em 12 meses, respectivamente.

Do outro lado, as importações do setor cresceram 4,1% em fevereiro ante janeiro, 27,3% na comparação com o mesmo mês no ano passado e acumulam alta de 19% no ano e de 34,5% em 12 meses até fevereiro.

Emprego

O nível de empregos na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 0,8% em fevereiro ante janeiro, informou a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor. Na comparação com fevereiro do ano passado, o setor elevou em 10,6% o seu quadro de funcionários.

Com a alta do emprego no setor em fevereiro, o acumulado no primeiro bimestre subiu 11,4% e no acumulado de 12 meses até fevereiro, 15,8%.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor subiu 1,6 ponto porcentual em fevereiro ante janeiro para 79%.