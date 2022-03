Após divórcio, Gabriel Medina e Yasmin Brunet deixam de se seguir no Instagram

30/03/2022 | 15:10



O que os olhos não veem o coração não sente, né? Gabriel Medina deixou de seguir no Instagram sua ex-esposa, Yasmin Brunet, após dois meses do fim da relação. A modelo retribuiu o gesto do atleta e também não é mais sua seguidora.

Apesar de ter dado unfollow em Yasmin, o surfista continuou seguindo seu ex-cunhado, Antonio Brunet. A jovem também manteve os laços com a família de Medina, e continuou seguindo os irmãos de Gabriel, Felipe e Sophia, além de Bruna Medina, que é casada com Felipe.

Brunet e o atleta começaram seu relacionamento no início de 2020 e trocaram alianças em dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 2022, o casal anunciou o fim do casamento.

Na época do divórcio, Medina abriu mão de participar do Circuito Mundial de Surfe para dar uma atenção especial para sua saúde física e mental. Agora, o atleta dá indícios de superação desse momento turbulento e vem treinando, viajando e curtindo a vida.