Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia

30/03/2022 | 14:52



Os donos da confeitaria Flakes, que fica em Porto Velho, capital de Rondônia, tiveram uma grata surpresa na noite desta terça-feira, 29: Britney Spears compartilhou um vídeo com um de seus ovos artesanais de Páscoa.

"Eu realmente gosto de chocolate", escreveu a cantora na publicação feita para os seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, ela também marcou o perfil da loja.

"Quase tivemos um enfarte aqui na @flakesbrazil. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?", brincaram os responsáveis e funcionários do estabelecimento em reação à postagem da artista.

O vídeo publicado pela cantora foi feito pela confeitaria e havia sido postado há cinco dias em suas próprias redes sociais. O ovo - recheado com brigadeiro e coberto com confetes coloridos - se chamava "Croc do Dragê" e agora foi rebatizado de "Ovo Britney".