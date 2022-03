Ribeirão Pires recepciona PhotoTruck e promove oficina de fotografia

Da Redação



30/03/2022 | 14:38



A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Ribeirão Pires, em parceria com o Projeto ImageMagica, irá realizar na próxima terça-feira(5), uma oficina ao ar livre com o PhotoTruck, um veículo estruturado que promoverá conhecimentos voltados à prática fotográfica. As atividades serão realizadas ao ar livre, no estacionamento do Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 220 – Jardim Pastoril).



O curso visa estimular a visão artística dos participantes, apresentando os conceitos por trás dos equipamentos, construção de imagens, além da história da fotografia. Ao final da oficina, as peças produzidas pelos participantes integrarão uma intervenção artística que será exposta na Escola Municipal de Artes (EMARP).



Para participar da oficina, basta comparecer à EMARP (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 – Jardim Pastoril), até a próxima sexta-feira, dia 1°, das 9h às 17h, e apresentar um documento original com foto e o comprovante de residência. As vagas são limitadas.