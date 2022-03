Internações por covid caem 84% em SP e 41 hospitais não têm mais pacientes

30/03/2022 | 14:27



As internações por covid-19 caíram 84% em São Paulo na comparação com o pico da variante Ômicron, divulgou nesta quarta-feira, 30, o governo do Estado. Em janeiro, os hospitais da rede pública superaram a marca de 13 mil hospitalizados pela doença. Agora, são 1,9 mil pacientes internados, sendo 1,2 mil em enfermaria e 672 em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Entre os 91 hospitais da rede estadual de assistência, 41 já não possuem mais pacientes com a doença.

"Esses 41 hospitais estão localizados em todas as regiões do Estado, o que comprova que a queda da pandemia ocorre de forma homogênea", disse o governador João Doria (PSDB), que exaltou o papel da vacinação para a consolidação do cenário atual. São Paulo está há oito semanas seguidas com queda nas internações.

A média móvel de novas hospitalizações diárias foi de 1,5 mil, no final de janeiro, para 196, na última semana. A de casos de covid, por sua vez, caiu de 14,5 mil para 7,3 mil no mesmo período.

Dados do governo do Estado apontam que 85,54% da população total está com esquema incial completo com covid. Foram aplicadas mais de 104 milhões de doses até o momento. O Estado vacinou 77,55% das crianças de 5 a 11 anos com a 1ª dose. Enquanto isso, 40,12% desse público receberam a 2ª aplicação.

Ampliação da 4ª dose da vacina contra covid em São Paulo

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, confirmou nesta quarta que o governo irá iniciar no próximo dia 5 a aplicação da 4ª dose da vacina no público acima de 60 anos. "Nós tínhamos feito (a vacinação com 4ª dose) primeiramente para os que têm 80 anos ou mais, e a partir do dia 5 será para todos (com mais de 60 anos)", disse.

Dessa vez, segundo ela, não haverá um escalonamento para vacinar a população de 70 anos antes do público de 60 anos, como foi feito em outros estágios da campanha de vacinação. Como requisito, o público-alvo necessita apenas ter tomado a 3ª dose há ao menos quatro meses.

No último domingo, 27, o governador já havia adiantado que a população acima de 60 anos poderia receber a 4ªdose da vacina contra a covid a partir do próximo dia 5 de abril no Estado. A declaração se deu durante as ações do 'Domingão da Vacinação', ação promovida para tentar aumentar a cobertura vacinal no Estado.