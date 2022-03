Triste! Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos de idade por complicações de tumor cerebral

30/03/2022 | 14:10



Notícia triste para os fãs do The Wanted. Morreu nesta quarta-feira, dia 30, Tom Parker, integrante da banda que tinha 33 anos de idade. A notícia foi divulgada por sua esposa, Kelsey Hardwick, nas redes sociais. Ele descobriu um tumor cerebral no final de 2020 e, na época, os médicos lhe deram uma expectativa de vida entre três meses a um ano e meio.

É com o maior dos pesares que confirmamos que Tom faleceu em paz hoje mais cedo, com toda a sua família ao seu lado. Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não conseguimos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e presença enérgica", escreveu Kelsey no Instagram. "Somos realmente gratos por todo o amor e apoio, e pedimos que todos se unam para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigada a todos que ajudaram a cuidar dele, ele lutou até o fim. Sempre terei orgulho de você.

A banda também fez um post em homanegem ao amigo falando sobre o ocorrido.

Tom tinha um glioblastoma de grau quatro, o tumor maligno cerebral mais comum e agressivo em humanos. Ele e Kelsey tinham dois filhos :Aurelia, de dois anos, e Bodhi, de um. Força para a família!