Na Tailândia, Anitta comemora aniversário com fotos da infância e visita templo do pênis

30/03/2022 | 13:11



Hoje é o dia dela! Nesta quarta-feira, dia 30, Anitta está completando 30 anos de idade e a poderosa comemorou a data em grande estilo na Tailândia e deu até uma passadinha em uma praia conhecida como templo do pênis! Por conta do fuso horário, a cantora conseguiu celebrar quando ainda era o dia 29 no Brasil.

No Instagram, ela compartilhou uma série de registros curtindo as paisagens paradisíacas do país asiático. Em um dos vídeos, um amigo surgiu com um bolo na mãe cantando Parabéns para a funkeira. Inspirada em filmes, ela usou a legenda da publicação para explicar que a viagem foi totalmente espontânea.

Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente. Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos EUA? então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente) me mande uma mensagem e eu te mando o que é o endereço do céu neste fim de semana.

Assim que chegou o dia 30 de março no Brasil, a cantora embarcou no clima de nostalgia e usou as redes sociais para compartilhar uma série de registros de sua infância.

Na legenda, escreveu:

30 de março - dia internacional de mim mesma - versões de mim.