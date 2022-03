Santo André expande programa Moeda Verde para dois novos bairros

Renan Soares

Especial para o Diário



30/03/2022



A Prefeitura de Santo André e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) expandiram, na manhã desta quarta-feira, o programa Moeda Verde para os bairros Nova Centreville e Homero Thon. O evento realizado no antigo canteiro de obras do Cassaquera, em Centreville, contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra, além do superintendente do Semasa, Gilvan Junior. Além disso, as comunidades receberam mais uma edição das Gincanas Ecológicas, com brincadeiras para as crianças moradoras do local.

“Tem uma coisa muito especial nesse projeto, que além de ajudar as comunidades a levar comida na mesa, e deixar elas mais limpas, gerar essa sensação de pertencimento, tem a outra ponta, que é a ponta ambiental, nós aumentamos em cento e cinquenta e um por cento a reciclagem, podemos contratar e ampliar as cooperativas do nosso aterro municipal, que gerou emprego na outra ponta. Então, é uma engrenagem, um ciclo virtuoso para a cidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, mas também na geração de emprego e renda”, avalia o prefeito Paulo Serra.

O projeto é idealizado pela primeira-dama e coordenado pelo Semana junto a secretarias da Prefeitura e órgãos do poder público, como o Craisa e Ceasa; o próprio Fundo de Solidariedade junto ao Banco de Alimentos e a Secretaria de Inovação Social. Por meio dele, os moradores de Santo André, principalmente os que vivem em áreas carentes, têm a chance de realizar a troca de resíduos recicláveis, que seriam descartados no lixo, por alimentos hortifrúti, como verduras, legumes e frutas. A cada 5 kg de recicláveis entregues ao projeto, o morador recebe 1 kg de alimentos hortifrúti, é possível também realizar a troca de um litro de óleo de cozinha com uso por duas barras de sabão em pedra.

