Fonasefe e Fonacate fazem manifestação por reajuste na Esplanada dos Ministérios

30/03/2022 | 12:30



Servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, organizados no Fórum de Entidades dos Servidores Federais (Fonasefe) e no Fórum de Carreira Típicas do Estado (Fonacate), estão realizando ato neste momento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, conforme os organizadores. A Fonasefe reivindica um reajuste salarial de 19,99% para recompor as perdas inflacionárias acumuladas no governo de Jair Bolsonaro.

Chamado de "Ocupa Brasília", a manifestação foi anunciada após "notícias de edição da Medida Provisória por parte do Governo Bolsonaro de reajuste apenas para carreiras de apoio ao Presidente", disse, em nota, o Coordenador da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do MPU (Fenajufe) e também do Fonasefe, Thiago Duarte Gonçalves.

Parte dos servidores já anunciou greve, como os funcionários do Banco Central, prevista para começar nesta sexta-feira, 1º de abril. Mas outras categorias prometem iniciar uma "operação-tartaruga", com funcionamento mais lento dos trabalhos.

"Governo Bolsonaro pode terminar seu mandato como o único Governo pós redemocratização a dar 0% de reajuste ao funcionalismo público, enquanto a inflação galopante corrói nosso poder de compra no supermercado, no posto de gasolina, no aluguel. Não pedimos nada além do que a recomposição inflacionária para todo o funcionalismo, sem discriminação ou favorecimentos", destaca Duarte.

Segundo Duarte, ocorreu uma reunião da Fenajufe com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, no dia 15 de março. A perspectiva é que o STF apresente projeto de recomposição inflacionária para seus servidores.