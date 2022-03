Del Monte, como Belmonte. Gazeta, o editor. Caricaturas locais e nacionais. 240 charges em dois livros.

Ademir Medici

Belmonte (São Paulo, 1896-1947), caricaturista, ilustrador, pintor, fez história e influenciou gerações com o seu traço. Um dos seguidores foi Jayme da Costa Patrão, de São Caetano, que criou personagens locais, influenciado por Belmonte.

Ribeirão Pires teve o seu “Belmonte”, que se assinava “Del Monte”, homenagem ao mestre. E foi “Del Monte” quem estimulou Odayr Miguel de Lima a seguir carreira nesta área:

- Você precisa trabalhar nisso...

Odayr sempre foi talentoso. Menino, ele estudou na Escola Panamericana de Arte, na Mooca. Já fazia “faroeste” e era um exemplo para a classe. O professor, observando seu talento, deixava com ele a tarefa de ensinar outros alunos.

- Vou sair um pouco. Qualquer coisa, perguntem para o Odayr.

E Odayr respondia, ensinava, estimulava, como vem fazendo até hoje.

Memória, ao lado dos historiadores Octavio David Filho e Pedro Manoel Cordeiro, teve o privilégio de conhecer o estúdio de Odayr, na Vila Zampol. Ao lado de sua prancheta, um armário com coleções de gibis que ele ilustrou.

Ganhamos dele o livro “Traços & Troças”, volume 2, com prefácio de Antonio Carlos Carvalho da Silva, o “Gazeta” de Ribeirão Pires, editor do jornal “Mais Notícias”, e Vanessa de Oliveira, jornalista.

Em dois volumes, 240 charges publicadas, com legendas explicativas para tornar a visualização mais clara em qualquer tempo futuro. Dos personagens da cidade e região, Odayr “viaja” pelo Brasil e não perdoa partidos, políticos e instituições, principalmente os mais poderosos. Pau neles.

“O que havia, em âmbito nacional, era um enorme temporal de temas, com ameaçadores ‘cúmulus-nimbus’ de pouca ética, insistentes ventanias desviando a moral e a honestidade e trovões de incompetência retumbante”, descreve Odayr em seu livro número 2, ao informar que temas não faltavam para as suas charges semanais.

Cáustico na crítica, amoroso ao homenagear figuras de Ribeirão Pires. Odayr Miguel de Lima é uma das reservas morais relevante da qual a cidade deve se orgulhar.

PARA SEMPRE. Odayr e seu livro recheado de personagens, entre os quais políticos de Ribeirão Pires de todas as tendências

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 31 de março de 1972 – Ano 14, edição 1806

MANCHETE – Morte e desespero na explosão da Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.

COMUNICAÇÃO – TV brasileira inaugura o sistema de transmissão a cores. Entre as primeiras imagens aparece o Grupo Cênico Regina Pacis, de São Bernardo, encenando, no Anhembi, a "Paixão de Cristo".

Em Santo André, a loja de departamentos Ducal instala um aparelho de TV no Largo da Estátua para mostrar o programa de inauguração do sistema de TV em cores.

SÃO CAETANO – Inaugurada a praça e monumento dos imigrantes.

EM 31 DE MARÇO DE...

1917 – Savino Degni, comerciante de Santo André, é internado no Instituto Luiz Barreto, em São Paulo, com a saúde seriamente abalada.

1942 - Paróquia de Ribeirão Pires solicita alvará junto à Prefeitura de Santo André para a reforma da Matriz de São José.

1952 – Cogitava-se fundar um clube de campo em Santo André.

Rotary de Santo André elegia Victor Mayerá Junior como presidente.

1957 – São Caetano instalou dia 30 a Junta de Conciliação e Julgamento, em prédio da Rua Rodrigues Alves.

Rotary com novos presidentes: Dante Gerodetti em Santo André e Jordano Vincenzi em São Caetano.

2007 – Criado o Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), obra maior do historiador Domingos D’Angelo.

NOTA – No “face” da Memória – veja endereço acima – publicamos o histórico do Memofut, em artigo do amigo Domingos. São 15 anos de grandes realizações hoje completados.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Borá, Fartura e Santa Cruz da Esperança

Pelo Brasil, entre outros municípios, hoje é o aniversário de Iracema, no Ceará, e São José do Bonfim, na Paraíba.

SANTOS DO DIA

Balbina

Benjamim

Amós

