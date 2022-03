Scarlett Byrne, atriz de Harry Potter, dá à luz gêmeas

30/03/2022 | 11:11



Scarlett Byrne, atriz da saga Harry Potter, deu à luz gêmeas no dia 26 de março. A novidade foi anunciada nas redes sociais do marido da estrela, Cooper Hefner.

O filho do fundador da Playboy compartilhou no Instagram uma série de registros das meninas e escreveu:

Scarlett e eu estamos muito felizes em compartilhar que recebemos Marigold Adele Hefner e Blossom Pearl Hefner no mundo no sábado, 26 de março. Hoje estamos nos acomodando em casa. Como somos abençoados por sermos presenteados com a vida deles. Que sorte temos de receber esse amor.