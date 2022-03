Após virar meme na prova de resistência, Lucas Bissoli revela estratégia: Entrar em desidratação pra não ir no banheiro

30/03/2022 | 11:10



Lucas Bissoli foi o último eliminado do BBB22 e, como de praxe, participou do programa Mais Você nesta quarta-feira, dia 30. Em conversa com Ana Maria Braga, o brother estava só elogios para sua companheira na casa - Eslovênia - e revelou que já está sentindo saudades.

- Faltam 30 dias, e ela sabe que 30 dias passam rápido, disse Lucas.

O rapaz também contou que ficou um pouco chateado por ter sido o mais votado pela casa, e que não esperava votos de Gustavo, Arthur e Douglas Silva, por exemplo.

- Eu coloquei muito uma relação acima do jogo, e essas pessoas que votaram em mim colocaram o jogo acima das relações. [...] Eu estou muito feliz de depois do Jogo da Discórdia de ter conversado com Arthur, Gustavo, DG, que eram pessoas que eu senti o golpe, que veio machucando.

Meme na Prova de resistência

Ana Maria também contou para Lucas sobre o meme que fizeram dele em uma das provas de resistência do programa. Rindo muito da situação, o brother contou que começou a delirar por estar desidratado, mas que tudo fazia parte de sua estratégia.

- Minha estratégia foi entrar em desidratação pra não ir no banheiro. Eu não bebi água antes da prova, e durante a prova a saliva que eu tinha na boca eu passava na camisa, disse o estudante de Medicina.

Barão da roubadinha

Lucas também comentou sobre a polêmica de ter armazenado em uma mala diversos produtos da despensa do reality. Ele conta que foi pegando um por vez, quando achava que poderia sair do programa, e quando percebeu já estava acumulando.

Ana Maria até chegou a perguntar porque ele não devolveu quando viu que passou do limite, e ele disparou brincando:

- Presente a gente não devolve.

Quando recebeu o puxão de orelha da produção, Lucas conta que só conseguia pensar na mãe.

- Cara, meu deus minha mãe deve estar querendo me matar aqui.