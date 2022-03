Maju Coutinho toca tamborim na quadra da Grande Rio; saiba tudo o que rolou durante o ensaio!

30/03/2022 | 11:10



Bora sambar! Na última terça-feira, dia 29, aconteceu mais um ensaio de Carnaval da Grande Rio. Com a data dos desfiles se aproximando, a quadra da escola carioca estava recheada de famosos que curtiram muito o evento.

Maju Coutinho apareceu acompanhada do maridão, Agostinho Paulo Moura, e quem sabe faz ao vivo! A jornalista chegou a pegar um tamborim para tocar ao lado da bateria da escola de samba.

Não foi só a Maju que mostrou suas habilidades de música! Gil do Vigor se divertiu ao tocar um chocalho. Monique Alfradique levou a família para curtir a noite. A musa da agremiação exibiu a boa forma ao surgir na quadra com um vestido dourado curtinho - com direito a muito brilho.

Com um belíssimo vestido nas cores da escola, Adriana Bombom provou que tem samba no pé durante o ensaio. A artista também deu muitos beijos no namorado, Adrien Cunha. Que amor!

Pepita também marcou presença no ensaio da Grande Rio! A cantora estava um luxo com o look verde monocromático.