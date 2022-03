Lucas é eliminado do BBB22 e top 10 é definido

30/03/2022 | 11:10



Nesta terça-feira, dia 29, rolou a eliminação que definiu quem são os dez finalistas desta edição do BBB22. Estavam na berlinda Pedro Scooby, Lucas e Paulo André.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre os laços fortes formados na edição, e também da falta que qualquer um deles faria para alguns dos que ficassem, independente do resultado. Ele também falou sobre as diversas provas que os três venceram e o quanto batalharam pelas suas vitórias.

Na hora de anunciar o eliminado, rolou antes uma piscadinha de Tadeu, para então dizer que o eliminado era Lucas. O brother saiu com 77,54% dos votos.

A saída do brother provocou muita comoção na casa, mas também rolou comemoração dos meninos, com Scooby, Arthur Aguiar, Gustavo, Douglas Silva e PA tirando a roupa e se jogando na piscina!

Com o resultado, temos os participantes do top10 da edição! Confira quem são eles:

Arthur Aguiar

Douglas Silva;

Eliezer;

Eslovênia;

Gustavo;

Jessilane;

Linn da Quebrada;

Natália;

Paulo André;

Pedro Scooby.