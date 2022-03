BCE diz que tomará qualquer ação necessária para garantir estabilidade de preços

30/03/2022 | 10:40



Membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Gabriel Makhlouf reiterou, nesta quarta-feira, compromisso da autoridade monetária em "tomar qualquer ação necessária" para garantir a estabilidade de preços na zona do euro.

Em discurso no parlamento irlandês, o dirigente afirmou que ainda é cedo para formar uma visão definitiva sobre as consequências econômicas do conflito decorrente da invasão russa da Ucrânia. "A guerra provavelmente terá um impacto significativo na atividade econômica e na inflação na área do euro", disse.

Para Makhlouf, que também é presidente do Banco Central da Irlanda, o confronto bélico no Leste Europeu adiciona incertezas às perspectivas. "Mas em alguns países, incluindo a Irlanda, os efeitos serão mais indiretos do que em outros, embora isso não signifique que serão insignificantes", argumentou.