Após família de Naiara Azevedo ser feita de refém por ladrões, polícia suspeita de quadrilha local

30/03/2022 | 10:10



A família de Naiara Azevedo passou por um baita susto na última terça-feira, dia 29! A mãe da cantora se deparou com três homens dentro da mansão assim que acordou para fazer o café da manhã. Os ladrões roubaram duas caminhonetes e fizeram os familiares de refém por cerca de duas horas. De acordo com Leo Dias, o crime aconteceu no município de Farol, no Paraná, e a irmã da ex-BBB22, Natália, chegou a dar um soco nos bandidos, mas foi dominada em seguida.

Ainda segundo o colunista, eles só foram liberados após o terceiro meliante deixar a casa com os veículos. Em áudio enviado ao vizinho, Ademiro Azevedo, tio da sertaneja, pediu ajuda aos vizinhos. Nesta quarta-feira, dia 30, a Secretaria de Estado de Segurança Pública foi logo acionada e os policiais suspeitam de uma quadrilha de roubo e invasão de casas que tem atuado na região.

Há 90 dias, entraram na minha casa. Levaram dois carros. A sorte é que minha família e eu estávamos em um jantar e ninguém se feriu. Eles têm atuado em roubos em Farol. Por isso, acionei o secretário Rômulo Marinho, disse o prefeito ao Metrópoles.

Nas redes sociais, Naiara se pronunciou e tranquilizou os fãs:

Obrigado a todos pela preocupação, oração e carinho coma minha família e comigo. Estão todos bem, escreveu no Twitter.

- É uma situação chata, que entristece a gente, mas a gente tem que ser grata a Deus porque não aconteceu nada à integridade física deles. Peço a Deus para cuidar do coraçãozinho. Mas o importante agora é que está todo mundo bem. Mais uma vez obrigada pelo carinho e pela preocupação, completou nos Stories.