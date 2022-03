Bruna Biancardi sai com ex-BBB Rodrigo Mussi e causa ciúmes em Neymar Jr., diz colunista

30/03/2022 | 10:10



Parece que o relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar Jr. não anda muito bem. Segundo informações do colunista Leo Dias, a influenciadora teve um encontro suspeito com o ex-BBB Rodrigo Mussi na última quinta-feira, dia 24, enquanto o namorado defendia o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Fontes do colunista, que estavam no local, disseram que Bruna e Mussi não se beijaram em nenhum momento, mas chegaram bem próximo disso algumas vezes. O encontro aconteceu em uma festa no local onde o ex-BBB está hospedado, e detalhe, Bruna teve que cruzar São Paulo para chegar já que ela mora em Alphaville.

Na hora de ir embora, os dois deram um longo abraço e se despediram. Ainda de acordo com Leo Dias, eles vinham trocando interações nas redes sociais, ao ponto de incomodar Neymar.

Amigos próximos do casal ainda afirmaram que Bruna quer um relacionamento mais sério, enquanto o craque ainda tem um pé atrás.

Eita!