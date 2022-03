Policiais aparecem na mansão de Will e Jada Pinkett Smith após tapa em Chris Rock no Oscar

30/03/2022 | 10:10



Deu ruim? Quase 48 horas após o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022, oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, foram vistos entrando na mansão do ator. De acordo com o jornal norte-americano Page Six, viaturas estavam paradas em frente ao imóvel no bairro de Calabasas, nos Estados Unidos, por volta das 14h30, na tarde da última terça-feira, dia 29.

A imprensa conversou com Lizette Salcon, assessora do Los Angeles County Sheriff?s Department, e descobriu que o motivo da visita das autoridades locais era a presença de um drone que estava sobrevoando a casa de Will e Jada Pinkett Smith.

Enviamos uma unidade até lá para localizar o drone, ver se havia algum paparazzi e entender o que estava acontecendo. Mas enquanto estiveram no local os policiais não o localizaram. Ele já havia deixado a área, relatou a porta-voz da polícia.

Minutos antes de conquistar a estatueta de Melhor Ator, pelo filme King Richard: Criando Campeãs, Smith protagonizou um barraco ao vivo com Chris Rock. Isso porque o humorista fez uma piada sobre a condição médica de Jada e a estrela não gostou nadinha, indo em direção ao palco para estapear Rock. O momento, é claro, surpreendeu os convidados, que pensaram ser uma brincadeira roteirizada. No entanto, mais tarde quando a estrela de Hollywood subiu ao palco para receber o Oscar, ele se desculpou com a Academia e os colegas, deixando claro que nada havia sido planejado.

Apesar de Chris Rock optar por não abrir queixa contra o astro de Um Maluco no Pedaço, a organização do evento entregou que ainda está analisando a melhor opção para finalizar o caso. Will, por sua vez, frisou o pedido de desculpas nas redes sociais e admitiu ter perdido o controle.