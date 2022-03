Sesc Santo André recebe o espetáculo LOVE LOVE LOVE

Da Redação



30/03/2022 | 09:42



No próximo fim de semana, o primeiro do mês de abril, amor é a palavra que preenche o teatro do Sesc Santo André. O espetáculo LOVE LOVE LOVE é a atração da unidade na sexta-feira, 01/4 às 21h e no sábado, 02/4, às 20h. A montagem traz novamente ao ABC o Grupo 3 de Teatro. Fundado pelas atrizes Débora Falabella e Yara de Novaes, junto com o diretor e produtor Gabriel Fontes Paiva, o grupo passou por aqui no comecinho de 2020, com o espetáculo: “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante”.

LOVE LOVE LOVE

“All You Need Is Love" foi a canção composta pelos Beatles para a primeira transmissão de TV feita no mundo, ao vivo via satélite, no dia 25 de junho de 1967. LOVE LOVE LOVE, repetiam os quatro rapazes de Liverpool, ouvidos e acompanhados por 26 países de culturas e línguas diferentes. E LOVE LOVE LOVE virou um refrão revolucionário, fácil de ser entendido e propagado.

Focado em uma família formada por pessoas de diferentes gerações que dividem o mesmo teto, o texto de Mike Bartlett aborda, de maneira ácida e com boa dose de diversão, os conflitos que permeiam essa convivência, a partir do fato que deu uma boa chacoalhada no mundo, e se tornou um marco histórico para o universo da música e das comunicações com a imensa repercussão alcançada. Sandra, recém-universitária, marcou um encontro com Henry, mas o interesse dela é pelo irmão mais novo do rapaz, Kenneth. Jovens, eles fazem parte da “geração paz e amor”. Com o passar dos anos, porém, os personagens são confrontados com o fato de não terem alterado em nada o mundo.

“O primeiro texto que lemos de Mike Barlett foi Love, Love, Love, depois de uma imersão de dois anos de leitura de autores contemporâneos, nos conectamos muito especialmente com esse autor. Ele é contundente com o momento em que vivemos, é profundo e provocador ao mesmo tempo que tem uma escrita clara e objetiva. Para o Grupo 3, o teatro é lugar de revisitar a história e pensar a questão do tempo político e social. E mesmo Mike escrevendo em Londres, cabe muito bem na pesquisa do grupo”, relata o produtor Gabriel Fontes Paiva.

O espetáculo recebeu 15 indicações e levou 2 prêmios (Shell e Questão de Crítica) depois de uma temporada no Rio de Janeiro e duas temporadas em São Paulo, sempre com casa esgotada.

SERVIÇO



TEATRO - SESC SANTO ANDRÉ



LOVE LOVE LOVE

Com Grupo 3 de Teatro

Dias: 01 e 02/4 - sexta, às 21h. sábado, às 20h.

Classificação etária: 14 anos

Duração: 110 minutos

Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200

Venda de Ingressos: online no Portal Sesc SP e presencialmente nas Bilheterias da Rede Sesc.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.?

Valores de Ingressos

R$ 40,00 (inteira) para o público geral e R$ 20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.

Valor Estacionamento - Espetáculos

R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral



