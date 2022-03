Bruna Linzmeyer revela que pediu ajuda do irmão para contar à família que namorava uma mulher

30/03/2022 | 08:10



Falar sobre sexualidade ainda é um tabu para muitas pessoas - e quando as celebridades decidem abrir o jogo sobre suas vidas íntimas, a repercussão é gigante! Bruna Linzmeyer, por exemplo, entregou que foi o seu irmão mais velho que a ajudou no processo de contar para a família que estava namorando uma mulher. Em entrevista com Pedro Bial, ela relembrou:

Quando comecei a namorar a Kiti, ele tinha acabado um casamento de 11 anos com uma mulher e começou a namorar o Fabricio, com quem é casado até hoje. A gente estava experimentando essa experiência nova e ia conversando pelo telefone, ninguém sabia ainda, os pais, nem a família sabiam. Só os amigos que eram muito próximos. Combinamos de ele contar primeiro porque era o certinho da família e eu ia depois.

Linzmeyer ainda explicou por que gosta de usar o termo sapatão:

Sapatão é um jeito de xingar as mulheres que se relacionam com mulheres, que amam e namoram mulheres. [...]. Eu sou sapatão, e aí? Se eu tiro o poder de você me xingar, você vai fazer o quê? Não vai me deixar mal com uma coisa que eu sou e que tenho muito orgulho.