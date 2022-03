Fotos inéditas da produção de Desencantada levam os fãs à loucura

30/03/2022 | 08:10



A magia está de volta! Desde que a sequência de Encantada foi confirmada, filme estrelado por Amy Adams e Patrick Dempsey em 2007, os fãs não viam a hora de conferir mais detalhes da produção. Na última terça-feira, dia 29, o pedido se realizou e Desencantada ganhou as primeiras fotos inédita dos bastidores.

Nos cliques, é possível ver os atores caracterizados como Giselle e Robert Philip, com figurinos semelhantes aos de Andálasia, representados anteriormente apenas por animação.

A nova trama se passa 15 anos após Encantada com Giselle se questionando sobre a finalidade do famoso feliz para sempre. A produção chega ao Disney+ no segundo semestre de 2022 e marca o retorno de Idina Menzel e James Marsden. Sentiu a nostalgia aí?