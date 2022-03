Boicote à Rússia se reflete na redução da oferta internacional

Beatriz Mirelle

O Brasil importa cerca de30% do diesel que utilizados Estados Unidos.Por conta da guerra contra a Ucrânia, que gerou boicote ao combustível russo, as empresas norte-americanas estão privilegiando o mercado europeu. Com isso, menos produto é destinado ao País.

No início deste mês, antes do megarreajuste de preços, a Ipiranga enviou comunicado aos donos de postos dizendo que iria analisar cada pedido antes de entregar o óleo diesel, com o objetivo de "garantir o suprimento competitivo" e que priorizaria os revendedores da marca e os consumidores empresariais.

Questionada ontem, aempresa informou apenas que "ciente do cenário de suprimentos amplamente divulgado pela mídia, a Ipiranga segue trabalhando de forma diligente para manter a regularidade do abastecimento da rede de postos Ipiranga e clientesempresariais", sem detalhar se havia diminuído o volume de entregas.

Para o advogado Antônio Carlos Morad, especialista em direito tributário e empresarial, a possibilidade de falta ocorre devido política econômica do governo federal. "Isso não aconteceria se a Petrobras não tivesse sido desdenhada. Foi adotada a prática do aumento baseado nos preços internacionais e ainda, por cima, a empresa foi fatiada, vendendo refinarias, a dsitribuidora BR e isso fez com que se depauperasse a produtividade da empresa. Deveria ter aumentado o número de refinarias. Todos os dias são retirados 3 milhões de barris de petróleo do pré-sal, o suficiente para fornecer combustível a todo o Brasil e com preços competitivos."