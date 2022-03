Museu Mazzaropi é reaberto ao público

Redação

O ator, cineasta e humorista Amácio Mazzaropi é uma figura importante na história do cinema brasileiro. Além de atuar e eternizar personagens marcantes – como Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato –, o artista teve sua própria produtora. Batizada de PAM Filmes, a companhia ocupava um terreno de 160 mil m² na cidade de Taubaté (SP). Hoje, o espaço é lar de atrações como o Hotel Fazenda Mazzaropi, a Cachaçaria Mazzaropi e o Museu Mazzaropi, que reabre suas portas ao público após passar um período fechado por conta da pandemia de Covid-19.

Museu Mazzaropi reabre em Taubaté

Fundado em 1992, o Museu Mazzaropi reúne um acervo completo sobre a vida de Amácio, que estrelou filmes como “Jeca Tatu”, “Chofer de Praça” e “Um Caipira em Bariloche”. São mais de 20 mil itens, que variam desde fotos até documentos, móveis e objetos usados nas gravações. Além disso, os visitantes podem ver de perto alguns dos equipamentos que a PAM Filmes usava para desenvolver suas produções entre 1950 e 1980.

Na exposição permanente “Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade”, por exemplo, é possível ver como Mazzaropi viu o Brasil mudar, principalmente por conta da transformação de São Paulo em uma grande metrópole. A experiência reúne música, arte, ciência e objetos cenográficos.

O local também conta com um anfiteatro para 350 pessoas, que recebe eventos como o Festival de Cinema e a Semana Mazzaropi. Além disso, os visitantes podem aproveitar o passeio para conhecer o Empório Mazzaropi, que tem filmes e livros do artista.

Funcionamento e regras sanitárias

Enquanto estava fechado, o Museu Mazzaropi passou por uma série de atualizações para receber os visitantes da forma mais segura possível. As instalações receberam os equipamentos necessários para prevenir a disseminação da Covid-19, enquanto os colaboradores realizaram treinamentos especiais comandados por uma consultoria especializada em vigilância sanitária.

Atualmente, o complexo está aberto ao público aos sábados e domingos, das 8h30 às 12h30. Já os tours especiais para grupos são realizados durante a semana e aos finais de semana, mas precisam ser agendados com, no mínimo, dez dias de antecedência. As reservas podem ser feitas no telefone (12) 3634-3446 ou e-mail comunicacao@museumazzaropi.org.br.

O passeio pelo local dura, em média, uma hora. Vale a pena destacar que o uso de máscara é obrigatório em todas as áreas internas do museu.

Museu Mazzaropi Endereço: Estrada Amácio Mazzaropi, 249 – Itaim – Taubaté (SP)

Telefone: (12) 3634-3446

Horários: no momento o museu está temporariamente aberto para o público aos sábados e domingos, das 8h30 às 12h30.

Agendamento de grupos: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 16h. Sábados e domingos, das 8h30 às 11h00.

Ingressos: R$ 11 (inteira) e R$ 6 (meia entrada para estudantes, professores, idosos acima dos 60 anos e pessoas com deficiência).

Site: www.museumazzaropi. org.br



