Universal Orlando divulga datas para o Halloween Horror Nights 2022

A edição 2022 do Halloween Horror Nights, tradicional evento realizado no Universal Studios Florida, em Orlando, nos Estados Unidos, acontecerá entre 2 de setembro a 31 de outubro. Os visitantes que pretendem curtir casas assombradas aterrorizantes e encarar criaturas assustadoras já podem comprar ingressos para a atração.

O Halloween Horror Nights 2022 contará com 10 novas casas assombradas inspiradas em grandes nomes do cinema e criações originais abomináveis, além de cinco zonas de medo cheias de criaturas horríveis, que sairão das sombras para assustar os visitantes, e dois shows ao vivo com performances espetaculares.

Quando precisarem de uma pausa dos sustos, os visitantes poderão experimentar comidas e bebidas inspiradas nas casas dos eventos e comprar produtos temáticos.

Os ingressos para curtir uma noite de Halloween Horror Nights já estão disponíveis no site oficial. O complexo também oferece opções para ampliar a experiência, incluindo o R.I.P. Tour Experience, em que os visitantes têm acesso prioritário às casas assombradas; e o Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que mostra como os sustos são criados, em um tour diurno e iluminado por algumas casas assombradas.

