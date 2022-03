Bad Bunny se torna anfitrião no Airbnb

Redação

Com mais de 9,1 bilhões de reproduções no Spotify, o cantor e ator porto-riquenho Bad Bunny é o mais novo anfitrião no Airbnb. Depois de ficar em acomodações disponíveis na plataforma, o artista convida fãs para passar uma noite a bordo de seu caminhão trailer personalizado , após a última parada da turnê “El Último Tour Del Mundo 2022”, que acontece em Miami, nos Estados Unidos.

“Estar em turnê me reconectou com meus fãs. A energia que eles me dão durante cada show, em todas as cidades que visitamos, é incrível”, disse Bunny. “Espero que, ao receber os convidados no meu caminhão, eu possa dar a eles a chance de sentir que estão em turnê comigo. Este caminhão desempenhou um papel tão importante no conceito da minha turnê e do meu último álbum, que quero compartilhar essa experiência única.”

Bad Bunny no Airbnb

O veículo do cantor foi projetado pela empresa West Coast Customs, inspirado no papel que os caminhões representam no sucesso musical de Bad Bunny, já que eles apareceram na capa do seu último álbum e ficaram no centro do palco durante a abertura da turnê.

A acomodação vai oferecer uma amostra do espaço pessoal do artista, incluindo um quarto decorado com flores, como no clipe da canção Yo Perreo Sola, ??e outros espaços com referências a La noche de anoche e Si Veo a Tu Mamá.

A experiência inclui também ingressos VIP para o show em Miami (antes da estadia), recepção em formato virtual do próprio Bad Bunny na chegada e imersão à cultura porto-riquenha e nas raízes familiares do artista.

Além disso, a reserva oferece uma sessão de fotos com o caminhão e um passeio pelos lugares favoritos do cantor em Miami.

Reservas

Bad Bunny abrirá as portas de seu trailer para três estadias de uma noite, que ocorrerão nos dias 6, 7 e 8 de abril. Por apenas US$ 91 dólares por noite – uma referência ao recorde de 9,1 bilhões de reproduções do cantor no Spotify em 2021 – será possível desfrutar desta experiência junto com um acompanhante.

A acomodação pode ser reservada a partir de 29 de março, às 14h (horário de Brasília). Residentes no Brasil não são elegíveis.

