Cassinos online, origem e mais: uma breve história do Blackjack

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



30/03/2022 | 01:55



Uma breve história do Blackjack

O blackjack é considerado um dos jogos de cassino mais amados do mundo. Acredita-se que a modalidade tenha se originado nos cassinos franceses em 1700, onde era conhecido como “Vingt-et-Un”, traduzido para “Vinte e um”.

Nos dias modernos, o blackjack está disponível em muitos sites, como o Betfair Cassino, em que é possível jogar versões virtuais e ao vivo da modalidade no conforto da sua casa. Dos estabelecimentos subterrâneos ao fácil acesso online, fica claro que o vinte e um tem uma história rica. Agora, descubra como este se tornou um jogo tão conhecido e amado hoje.

Os primeiros formatos

Pensa-se que as primeiras formas de blackjack foram derivadas do jogo de cartas Chemin de Fer, que era popular nos cassinos franceses, bem como na corte real da França, durante o reinado de Luís XV. Embora existam teorias de que a modalidade foi criada pelos romanos, não há evidências reais para se acreditar nisso.

O clássico jogo de cartas tornou-se muito popular em toda a Europa. Com sua jogabilidade fácil de aprender e participantes desfrutando de uma sensação de controle sobre o resultado, não demorou muito para que o blackjack viajasse para o exterior e chegasse aos Estados Unidos.

Blackjack viaja para os Estados Unidos

No século 18, os colonos franceses levaram o blackjack para a América, onde evoluiu para um jogo mais adequado nos cassinos legalizados em Nova Orleans, em 1820. Desde então, as regras evoluíram, pois o dealer foi originalmente autorizado a dobrar sua aposta de sua própria mão.

A modalidade cresceu em popularidade, graças a uma dealer habilidosa nascida na França chamada Eleanor Dumont. Ela ficou conhecida após abrir o próprio salão de jogos chamado Vingt-et-Un, na cidade de Nevada. Para uma mulher, sua presença no mundo do jogo foi recebida com resistência pela primeira vez. Contudo, a notícia da habilidade dela logo se espalhou, e os jogadores vinham de longe apenas para jogar vinte e um em seu cassino homônimo.

Como o vinte e um se tornou blackjack

À medida que a popularidade do jogo continuou a crescer, em 1931, ele se estabeleceu nas ruas de Nevada. O estado começou a legalizar a modalidade, promovendo o jogo e atraindo clientes com promoções, especificamente uma oferta especial conhecida como blackjack. O incentivo era que, se um jogador tivesse uma mão com um valete preto (o valete de espadas ou valete de paus), ao lado do ás de espadas, ele receberia um prêmio de 10x sua aposta.

Antes disso, o jogo era conhecido como vinte e um. Entretanto, a oferta se tornou tão popular que, mesmo quando terminou, o nome pegou.

A era moderna

Em 1996, o primeiro cassino online abriu suas portas virtuais e junto com ele veio a capacidade de jogar blackjack quando quiser, onde quer que esteja. A beleza dos jogos na internet é que o jogador pode praticar a modalidade em um modo de demonstração gratuito, antes de apostar dinheiro de verdade.

Na versão virtual, é possível jogar com um computador gerando as cartas, ou no cassino ao vivo, com um dealer real conduzindo a partida – como se você estivesse sentado em volta da mesa de blackjack físico mesmo.