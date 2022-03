Farofa do Ali: campanha reduz preços de produtos em até 80% no AliExpress

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/03/2022 | 01:55



Até sexta-feira (1º de abril), o AliExpress, site de vendas internacionais do grupo Alibaba, promove a Farofa do Ali, campanha que celebra, com promoções, os 12 anos da operação no Brasil. Na prática, milhares de novos itens serão incluídos, temporariamente, na categoria frete grátis e os produtos preferidos dos brasileiros terão redução de preço de até 80%.

Além dos descontos, a plataforma oferecerá aos usuários promoções do tipo Social commerce, modo de vendas que incentiva usuários a compartilhar ofertas com seus contatos digitais e obter descontos progressivos em itens. Chamado de “Batalha Ali”, a ação oferecerá R$ 8 milhões em recursos que os clientes com melhor pontuação no jogo poderão gastar em compras dentro da plataforma.

Durante a Farofa do Ali, os usuários também poderão comprar, por apenas R$ 1, as chamadas “Mistery box”, caixas com conteúdo desconhecido, em que uma seleção de produtos, que pode incluir itens especiais como smartphones e tablets, é enviada ao comprador.

Ainda vale destacar que a data será comemorada com uma campanha na TV e em redes sociais organizada em parceria com a influencer GKay. A anfitriã dividirá a tela com outras influenciadoras que sabem muito bem aproveitar uma festa: Viih Tube e Pequena Lo.