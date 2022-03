Novos planos do PlayStation Plus estarão disponíveis a partir de junho

Bianca Bellucci

30/03/2022 | 01:55



A PlayStation anuncia hoje (29) os novos planos do PlayStation Plus. O serviço de assinatura de jogos estará disponível em três opções. Também absorverá o PlayStation Now, que oferece games retrô e deixará de ser vendido de forma independente. A novidade passará a valer a partir de junho. O lançamento começará em mercados da Ásia, seguindo por América do Norte, Europa e restante do mundo onde o produto é ofertado.

Conheça os novos planos do PlayStation Plus

PlayStation Plus Essential

É a opção que manterá os mesmos benefícios e preços praticados atualmente no PlayStation Plus. Sendo assim, os assinantes continuarão a receber dois jogos mensais, descontos exclusivos, armazenamento em nuvem e acesso ao modo multiplayer online. Valores seguem como R$ 34,90 por mês, R$ 84,90 por trimestre ou R$ 199,90 por ano.

PlayStation Plus Extra

Este é um dos novos planos do PlayStation Plus. Além dos benefícios do nível Essential, o assinante tem direito a um catálogo com até 400 dos jogos mais populares para PlayStation 4 e PlayStation 5. Os preços praticados são R$ 52,90 por mês, R$ 139,90 por trimestre ou R$ 339,90 por ano.

PlayStation Plus Deluxe

Nos países com streaming na nuvem, será oferecido o plano PlayStation Plus Premium. Naqueles em que não há a tecnologia, como é o caso do Brasil, será ofertado o PlayStation Plus Deluxe como alternativa. Aqui, além dos benefícios do Essential e do Extra, será agregado um catálogo de jogos clássicos do PlayStation original, PlayStation 2 e PSP, bem como experimentação de games com limitação de tempo. Os custos ficam em R$ 59,90 por mês, R$ 159,90 por trimestre ou R$ 389,90 por ano.

Catálogo de jogos

De acordo com a empresa, o lançamento dos novos planos do PlayStation Plus incluirá a disponibilização de títulos de peso como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. A biblioteca será atualizada regularmente. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a oferta de catálogo.