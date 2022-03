Por R$ 616 mil, BMW X4 M40i Individual Edition chega ao Brasil

Da Redação

O BMW X4 M40i Individual Edition, que acaba de chegar ao mercado brasileiro, tem motor de 387cv e da farta lista de equipamentos de série. A versão especial chega tem tiragem limitada de 24 carros com pintura exclusiva individual.

A marca criou, na década de 1990, a linha BMW Individual, um padrão capaz de refletir o auge em termos de qualidade técnica. A linha BMW Individual surgiu com o desenvolvimento de veículos sob medida para personalidades, como o estilista alemão Karl Lagerfeld e o tenor lírico espanhol Jose Carreras.

A gama BMW Individual abrange acabamentos de pintura exclusivos, revestimento de couro de alta qualidade e guarnições internas.

Produzidas na planta do BMW Group localizada em Spartanburg, nos Estados Unidos, as 24 unidades do BMW X4 M40i Individual Edition com pintura especial chegam com o mesmo motor da versão produzida em solo nacional. Trata-se de um motor seis cilindros em linha, 2.998cm³, TwinPower Turbo, que rende 387cv de potência (entre 5.800 e 6.500rpm) e 500Nm de torque máximo (entre 1.900 e 5.000rpm).

Os novos modelos BMW X4 M40i Individual Edition aceleram de 0 a 100km/h em 4,5s, e a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250km/h. A transmissão é automática de oito marchas, com aletas atrás do volante para trocas manuais. A tração integral por demanda.

Visualmente, o modelo se destaca pelo design marcante em elementos como os faróis duplos a laser, a grade com o duplo rim integrado visualmente, o para-choque dianteiro com grandes entradas de ar e as rodas de 21 polegadas.

BMW X4 M40i Individual Edition: tecnologia

No quesito tecnologia, o BMW X4 M40i Individual Edition vem equipado com o BMW Live Cockpit Professional. Duas telas, de 12,3 polegadas de alta resolução, exibem as informações do veículo e do sistema de entretenimento – sendo esta última sensível ao toque e compatível com Apple Car Play e Android Auto.

O ar-condicionado tem controle de temperatura automático com três zonas e o teto-solar é do tipo panorâmico. Além do porta-copos, o console central acomoda a alavanca seletora de marchas, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da multimídia, entre outros comandos do veículo.

Topo de linha do X4, a versão BMW X4 M40i Individual Edition vem recheada de assistentes para o motorista. É o caso dos sistemas Driving Assistant, Parking Assistant Plus e Surround View, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

O Driving Assistant oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Com o My BMW App, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, ligar as buzinas e acionar a ventilação do carro. Além disso, com o My BMW App é possível:

verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta,

ter informações sobre a quilometragem,

o nível do tanque de combustível ou a autonomia,

manutenções e serviços necessários,

localizar e fazer contato com concessionários,

mensagem de check control como fluído de freio ou óleo do motor,

e ainda, receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).

O BMW X4 M40i Individual Edition também vem equipado com o Drive Recorder, uma funcionalidade capaz de capturar vídeos em 360° ao redor do veículo – através das 4 câmeras. As gravações podem ter até 40 segundos de duração, incluindo os 20 segundos imediatamente antes da ativação e os 20 segundos posteriores.

A função pode ser ativada a qualquer momento através do menu iDrive ou automaticamente quando algum acidente for detectado. Os vídeos podem ser gravados para entretenimento e diversão como em viagens, em deslocamentos com paisagens encantadoras, mas também pode ser configurado para ativação automática em caso de acidente.

E não para por aí. A versão também conta com o Intelligent Personal Assistant (IPA) e o Caring Car. Enquanto um permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural e permite ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas, o outro transforma o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz.