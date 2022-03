Em vídeo, veja o novo Jeep Compass 4xe em detalhes

Da Redação

Há 15 dias, a Jeep tinha confirmado a chegada da plataforma de veículos 4xe ao Brasil ainda no primeiro semestre deste ano. Agora, esta novidade já tem nome e data marcada para estrear no mercado brasileiro: Compass 4xe.

Primeiro veículo híbrido plug-in da marca no país, o Compass 4xe vai ser lançado no tradicional 4 de abril, o dia 4×4, mais conhecido como Jeep Day. Estabelecendo uma nova era da Jeep no Brasil, o Compass eletrificado será a base para que a marca se torne referência em tecnologia premium ecofriendly.

Com um vídeo de 33 segundos, a Jeep revela no segundo teaser o Compass 4xe por inteiro pela primeira vez oficialmente no Brasil, mostrando um pouco do que o modelo é capaz. O cenário é um local bem conhecido pela Jeep: a natureza. Passando por paisagens como montanhas e cachoeiras, o veículo na nova cor exclusiva atravessa diversos terrenos.

As imagens mostram diferentes ângulos do Compass 4xe no percurso. Além da roda em gloss black exibida logo no início do vídeo, aparecem os badges no capô, lateral e porta-malas que se destacam com um tom azul ao redor deles.

Na traseira também fica o logotipo “4xe”, que tem a última letra pintada no mesmo azul para reforçar a presença da tecnologia híbrida plug-in no modelo. Outro diferencial mostrado no vídeo são os faróis full LED com design exclusivo da versão híbrida.

Durante o segundo teaser ainda dá para escutar – assim como no primeiro vídeo – diversos sons da natureza, como o ruído das águas da cachoeira e o canto dos pássaros, reforçando o silêncio proporcionado pela condução totalmente elétrica. Por fim, é mostrado o conector sendo plugado ao veículo para carregamento.

