Huawei MateStation X, PC tudo em um da marca, é lançado; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



30/03/2022 | 01:55



Ainda sem data para chegar ao Brasil, a Huawei anunciou o lançamento – em mercados internacionais – do Huawei MateStation X. Trata-se do primeiro POC tudo em um da marca.

O Huawei MateStation X apresenta visual minimalista do monitor Huawei MateView, com design integrado e funcional com elementos geométricos puros. O corpo do modelo é de liga de alumínio usinado em CNC e jateado de areia – decorado de forma limpa com linhas retas simples que acentuam o painel polido, proporcionando uma aparência elegante.

A construção oculta permite que o PC integre seu hardware, o sistema de som e a fonte de alimentação no suporte para manter a tela fina e facilitar o transporte e instalação. Alterar a inclinação da tela do Huawei MateStation X é simples, por conta da dobradiça que permite aos usuários ajustar o ângulo de elevação da tela com um único dedo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Praticamente sem bordas, o Huawei MateStation X possui grande tela Real Colour FullView Display de 28,2 polegadas que vem com uma proporção de tela para corpo de 92%5. A proporção de aspecto 3:2 torna a tela ainda mais ideal para produtividade, fornecendo mais área de exibição vertical para mostrar mais de um documento ou planilha enquanto estão sendo editados.

O suporte para multitoque de 10 pontos torna a navegação no sistema e na internet mais intuitiva e estimulando a inspiração e criatividade dos usuários.

Fotos: Divulgação / Huawei Fotos: Divulgação / Huawei × × × × ×

Huawei MateStation X: tela

Equipado com uma tela 4K+ que suporta 98% da gama de cores P36 de nível de cinema, o Huawei MateStation X oferece nitidez e cores vibrantes. Cada painel é calibrado em fábrica para alcançar uma classificação de precisão profissional de cor de ?E=17.

A tela também possui certificação Vesa DisplayHDR 400 e apresenta um brilho máximo de 500 nits (valor típico), permitindo produzir mais detalhes para experiências mais imersivas, mesmo ao exibir cenas escuras.

A tela Real Color FullView também possui cinco camadas de revestimentos antirreflexo, que podem reduzir efetivamente até 58% do reflexo da tela8 para manter uma experiência de visualização consistente e confortável. A tela também é certificada como Low Blue Light pela TÜV Rheinland e Flicker-Free Display.

Huawei MateStation X: potência e velocidade

O Huawei MateStation X é alimentado por um processador AMD Ryzen™ 5000H Series. Equipado com hardware voltado para necessidades de multitarefa, o PC é configurável com um processador de até AMD Ryzen 7 5800H, que possui 8 núcleos e 16 threads. Ele vem de fábrica com 16 GB de RAM DDR4 dual-channel e um drive de 512 GB de estado sólido de alta velocidade.

Combinado com o novo cooler de barbatanas Huawei Shark, com lâminas de ventoinha superfinas e de alto desempenho, o Huawei MateStation X trabalha de forma fria e silenciosa para ajudar os usuários a manter o foco em silêncio.

O desktop também está equipado com um sistema de som que inclui dois alto-falantes de alcance total e um woofer alimentado pela tecnologia SAM (Speaker Active Matching) da Devialet para fornecer sons mais puros.

As chamadas de áudio e as reuniões de conferência virtual utilizam o conjunto de quatro microfones, que capta o som a até cinco metros de distância11 e suporta a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) de cancelamento de ruído para minimizar o barulho ambiente e a reverberações que podem afetar a qualidade da chamada.

Para conectividade com a internet, o Wi-Fi 6 de última geração proporciona velocidades de conexão rápidas e confiáveis ??para navegação na web, streaming de vídeo online, transferência de arquivos, otimizando a eficiência no trabalho.

Para atender às necessidades dinâmicas dos usuários, o Huawei MateStation X oferece experiências inteligentes e intuitivas em vários dispositivos quando conectado a smartphones, tablets ou outros aparelhos da Huawei.

Suportando o novo recurso Super Device, que traz o gesto interativo “Arrastar para Conectar” – função para tocar e conectar os dispositivos da Huawei que usam Harmony Os –, o novo desktop tudo em um é excelente para apresentações em várias telas e fornece aos usuários acesso super rápido aos documentos e arquivos de mídia do telefone ou do tablet quando conectados.

Com o Huawei MateStation X, a experiência de colaboração em várias telas entre PC e smartphone é levada a um novo nível. Os usuários podem aproveitar a tela grande de 28,2 polegadas para uma visualização expandida de até três aplicativos móveis ao mesmo tempo, bem como transferir arquivos entre dois dispositivos com a operação de “Arrastar para Conectar”.

Arquivos no smartphone podem ser abertos e editados no PC e, assim que o trabalho estiver concluído, salvos novamente no smartphone. As chamadas do smartphone também podem ser atendidas pelo computador.

Os tablets Huawei pareados com o Huawei M-Pencil e conectados ao Huawei MateStation X podem ser usados ??como prancheta de desenho no Modo Espelho. No Modo Estendido, os tablets têm a função de agir como segunda tela para fornecer área de exibição extra, aumentando a produtividade. O Modo Colaborar permite que os usuários transfiram imagens e documentos entre dois dispositivos conectados com um simples arrastar e soltar e usem o teclado e o mouse do PC para editar facilmente os arquivos salvos no tablet.

Teclado sem fio com botão liga/desliga de impressão digital

O teclado sem fio com impressão digital e o mouse bluetooth estão disponíveis ao lado do Huawei MateStation X, com cores similares. O teclado conta com um botão de ligar e desligar por impressão digital para ligar, trazendo segurança e permitindo que o usuário faça login no sistema em uma única etapa.

Para um pareamento sem esforço entre dispositivos, no Huawei MateStation X existe a função de Colaboração Entre Telas tocando um smartphone da marca na área do sensor Huawei Share localizada no teclado.