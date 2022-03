Chile perde para o Uruguai, em Santiago, e fica fora da Copa do Mundo do Catar

29/03/2022 | 22:35



O Chile perdeu para o Uruguai, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Santiago, e ficou de fora da disputa da Copa do Mundo do Catar. A seleção chilena precisava da vitória e ainda torcer para derrotas de Colômbia e Peru. Os peruanos venceram o Paraguai, ficaram em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e vão disputar a repescagem com o vencedor entre Emirados Árabes e Austrália.

O Chile terminou em sétimo lugar nas Eliminatórias, com 19 pontos, enquanto os uruguaios foram terceiro, com 28 pontos.

O começo de jogo mostrou muito bem como estava a situação das seleções nas Eliminatórias. Os uruguaios, classificados para a Copa do Catar, demonstravam tranquilidade na armação das jogadas e se movimentaram com segurança em campo.

Com isso, a seleção visitante construiu duas boas oportunidades. Uma com Valverde, aos sete minutos, em um chute de longa distância, e outra em cabeçada de Bentancur, aos oito, que desviou na zaga chilena.

Nervoso em busca da vitória, o Chile, apesar de ficar mais com a bola, errou passes e não conseguia entrar na área do adversário. A maneira encontrada foi arriscar de fora da área. Vidal e Alexis Sánchez tentaram, mas não tiveram sucesso.

Apesar dos dois gols marcados pelo Peru sobre o Paraguai nos primeiros 45 minutos, os 14 mil torcedores presentes ao acanhado estádio San Carlos de Apoquindo não pararam de incentivar a seleção chilena, que se lançou ao ataque.

O jogo ficou como o Uruguai queria e quase conseguiu o primeiro gol do jogo, aos 43 minutos, em cabeçada de Luis Suárez, que entrou em campo aos 28 minutos de jogo, no lugar de Cavani, machucado.

Sabedor da vitória parcial peruana, que causava a eliminação da Copa do Mundo, o Chile partiu para o ataque, menos nervoso, enquanto o Uruguai permaneceu atuando no contra-ataque, contando com a entrada de Arrascaeta. Foi do atleta do Flamengo a cobrança de escanteio, aos 34 minutos, que resultou no gol de bicicleta de Suárez. Ainda houve tempo para mais um belo gol uruguaio, aos 44 minutos, com uma bomba de Valverde.

A torcida chilena não parou de cantar e apoiar a seleção local, que deverá deixar de contar com uma geração que fica de fora pela segunda vez consecutiva de uma copa, mas que conquistou duas vezes a Copa América e teve participação muito boa no Mundial de 2014 no Brasil.