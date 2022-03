Santa Terezinha recebe sétima reunião do Marco Regulatório

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



29/03/2022 | 21:51



O processo de revisão para construção do novo Marco Regulatório de Santo André chegou ontem a sua sétima audiência pública contributiva e ouviu as principais demandas dos munícipes que moram no entrono do bairro Santa Terezinha, que solicitaram melhorias nas áreas da saúde, infraestrutura, meio ambiente, segurança pública, entre outros temas. O evento contou com cerca de 30 pessoas, que representaram o 6° território, que contempla os bairros Bangu, Santa Terezinha, Parque das Nações, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá e Várzea do Tamanduateí. O próximo encontro acontece na quinta-feira, às 19h, na Vila Pires.

O vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) iniciou a audiência ressaltando a importância da participação popular. “A interação de vocês é fundamental para o poder público aplicar o dinheiro onde realmente precisa. O que você quer para sua região daqui 20 anos? Quais prioridades que você (munícipe) acha importante para evolução do seu bairro? Essa é a ideia, plantar, por vocês, o que é melhor para nossa comunidade e nossa cidade”, pontuou Zacarias.

Primeiro participante da noite, o morador Alfredo Magalhães Jardim Netto aproveitou o espaço para cobrar a administração pública sobre a regularização de um terreno localizado no bairro, e que é utilizado como estacionamento comunitário. Ele explicou que o espaço foi cedido para população há mais de 50 anos e que há cinco anos a Prefeitura andreense entrou com uma ação de despejo. “As ruas aqui são muito estreitas e, até por questão de infraestrutura, se os nossos carros estiveram estacionados nas vias outros veículos não conseguem passar. Da nossa parte já realizamos todos os procedimentos legais e estamos apenas aguardando um retorno para essa demanda antiga”, disse Netto, que ainda ressaltou que o estacionamento não possui fins lucrativos e todo dinheiro arrecadado vai para os aposentados que trabalham no local e para própria comunidade.

O setor cultural foi outra área apontada pelo andreense Rafael Furlan. Para ele, o bairro conta com diversos espaços culturais, mas falta infraestrutura para integrar os locais. “Os espaços funcionam individualmente muito bem, mas precisam funcionar em conjunto. É preciso construir uma política pública para fazer com que a região aproveite melhor toda essa infraestrutura disponível”, declarou o morador, que ainda sinalizou a necessidade de ampliar as UBS (Unidades Básicas de Saúde) da região.

Moradora há 41 anos da cidade, Irani Lacerda Gomes revelou que quatro empresas de reciclagem atuam no bairro sem nenhuma fiscalização da Prefeitura. “Gostaria que os vereadores formulassem leis ambientais mais severas para fiscalização dessas empresas, principalmente por conta do descarte irregular dos resíduos triados e também por conta do foco de dengue que se forma nas caçambas a céu aberto. Não nasci aqui, mas me considero andreense de coração e quero uma Santo André expoente para 2053. Que a cidade seja reconhecida como o município que sobressaiu as adversidades”, finalizou a moradora.

HISTÓRICO

A reunião que registrou maior presença de público desde o início dos eventos, em 8 de março, ocorreu na semana passada, no Jardim Santo André, com cerca de 300 moradores no total. Até o momento, as audiências públicas para construção do novo Marco Regulatório já passaram pelos seguintes locais: Paranapiacaba, Parque Represa Billings, Estrada do Pedroso, Vila Palmares, Vila Tibiriçá, Jardim Santo André e Santa Terezinha.