Ribeirão Pires estreia van para castração de cães e gatos

29/03/2022 | 21:46



Ribeirão Pires passa a contar com uma unidade do Castramóvel, veículo preparado para realizar a castração de cães e gatos de forma itinerante. A van foi entregue pela Prefeitura ontem, em evento no campo de futebol da Vila Monteiro. A expectativa é a de que o equipamento faça até o fim do ano 2.500 procedimentos. Somente ontem, o Castramóvel realizou 38 cirurgias.

“Hoje (ontem) é um dia de muita festa, pois efetivamente conseguimos colocar o Castramóvel nas ruas, o que vai culminar com a expansão do serviço”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andreza Araújo. “A causa animal tem sido tratada de maneira especial pela nossa gestão”, completou a titular da pasta.

O munícipe José Odorico Coelho foi um dos primeiros a chegar com o seu cachorro Rex para o procedimento e aprovou a iniciativa. “Esse serviço é muito importante. Animal castrado não foge para reproduzir. Isso significa menos animais abandonados pelas ruas”, observou.

Para realizar a castração de cães e gatos no Castramóvel, é necessário fazer o cadastro por meio do telefone 4824-4197, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h. A ação é destinada, exclusivamente, para moradores de Ribeirão Pires. Para a castração, o animal precisa ter entre seis meses e seis anos. O serviço é inteiramente gratuito. O itinerário do Castramóvel será divulgado pela Prefeitura no seu site oficial.