Cristiano Ronaldo comemora a vaga de Portugal: 'Estamos no nosso devido lugar'

29/03/2022 | 21:00



Cristiano Ronaldo não anotou gols nos jogos contra Turquia e Macedônia do Norte pela repescagem da Copa do Mundo. Mas foi bem nos dois compromissos e deu a assistência que abriu caminho para vaga de Portugal nesta terça-feira. Satisfeito com o cumprimento da meta, festejou bastante a classificação ao Catar.

Ainda nesta terça-feira, após o triunfo por 2 a 0 sobre a Macedônia do Norte, o astro usou uma imagem com todos os companheiros e os membros da comissão técnica no centro do gramado do Estádio do Dragão, no Porto, para celebrar a sexta classificação portuguesa seguida a um Mundial.

"Objetivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio. Força, Portugal!", postou o ídolo em seu Instagram, com um coração e a bandeira do seu país. Ainda postou uma foto dele batendo no peito e escreveu "orgulho."

Cristiano Ronaldo ficou extremamente feliz pelo apoio das lotadas arquibancadas no Porto. Tudo o que ele queria ver na partida decisiva foi presenciado. Os portugueses cantaram forte, vaiaram a rival e a todo momento gritavam o nome do ídolo. Com enorme clima contra, a Macedônia pouco fez no embate.

Cristiano Ronaldo retribuiu o carinho dos compatriotas aplaudindo para os quatro cantos do estádio. Com a vaga, Portugal ainda se garantiu como o último cabeça de chave da Copa do Mundo, no sorteio de sexta-feira.