Com Mané herói, Senegal elimina Egito de Salah nos pênaltis e vai à Copa do Mundo

29/03/2022 | 19:37



Assim como na final da Copa Africana de Nações em fevereiro, o Senegal, de Sadio Mané, mais uma vez levou a melhor sobre o Egito, de Mohamed Salah, e carimbou passaporte para a Copa do Mundo do Catar. Os senegaleses devolveram o placar de 1 a 0 do primeiro duelo, nesta terça-feira, e a decisão ficou para os pênaltis, com quatro cobranças desperdiçadas, incluindo a de Salah. Coube a Mané marcar o gol decisivo.

O único gol da partida foi anotado logo aos quatro minutos do primeiro tempo. O egípcio Hamdhi Fathi marcou contra. No jogo, o Senegal buscou mais a vitória, finalizando 25 vezes, contra apenas cinco do Egito.

A partida, contando a prorrogação e as penalidades, ficou marcada por torcedores usando muitos lasers verdes apontados na direção dos rostos dos jogadores.

A seleção senegalesa vem de apenas uma derrota nos últimos 15 jogos e tanto a classificação como o título africano coroam o trabalho do técnico Aliou Cissé.

Os senegaleses vão para o seu terceiro Mundial da história, o segundo seguido. Em 2018, na Rússia, ficou na terceira posição do Grupo H, com quatro pontos, atrás da líder Colômbia, do vice Japão e à frente da lanterna Polônia.

Senegal é apontada como uma das principais seleções do continente africano. Além de Sadio Mané, a equipe conta com o goleiro Edouard Mendy, do Chelsea, o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, e o volante Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain.

NO ÚLTIMO LANCE

Surpreendido em casa, com derrota por 1 a 0 para a Argélia - jamais havia perdido para o rival em sete compromissos em seus domínios -, Camarões devolveu o resultado, levando a definição para a prorrogação. Levou um gol aos 118 minutos e estava caindo, mas ainda conseguiu reagir, de maneira emocionante, calando o estádio ao marcar, com Ekambi, no último lance, e avançar pelo critério do gol fora após 2 a 2 no agregado.

Depois de 90 minutos decepcionantes, os argelinos voltaram com tudo na prorrogação. Islimani foi logo marcando, para enorme festa da torcida. O gol acabou anulado após consulta ao VAR. A bola pegou em seu braço.

Empurrado pela torcida, a Argélia ainda ficou no quase em duas grandes oportunidades. O goleiro Onana fez dois milagres. O massacre era tão grande que os mandantes chegaram a ter mais de 90% de posse de bola nos 15 minutos finais.

Camarões matava o tempo para levar a decisão aos pênaltis. De tanto insistir, entretanto, a Argélia marcou. A cobrança de escanteio foi da cabeça de Touba, que garantia a festa. No lance final, porém, a alegria mudou de lado. Após cruzamento, o desvio de cabeça caiu no pé de Ekambi, que classificou Camarões.

QUEDA E VEXAME

O gol fora de casa que foi abolido das competições europeias e agora na América do Sul, foi decisivo para a classificação de Gana ao Mundial. Depois de não sair do 0 a 0 em seus domínios, segurou o 1 a 1 em visita à forte Nigéria e carimbou o passaporte ao Catar. Mas a partida ficou marcado por invasão a campo dos nigerianos com a queda da seleção.

Logo aos 10 minutos, Partey abriu o marcador para Gana. Ekong empatou ainda no primeiro tempo e a pressão foi grande. Mas os visitantes se portaram bem na defesa e festejaram o retorno à Copa após ausência na Rússia, em 2018.

Irritados com a queda, muitos nigerianos invadiram o gramado do Abiola Stadium, em Abuja, para protestar. Houve corre-corre e a polícia precisou usar gás de pimenta para dispersar a multidão.

GOLEADA E SUFOCO

Depois de uma igualdade por 1 a 1 fora de casa, Marrocos mostrou força atuando como mandante e atropelou a República Democrática do Congo com goleada por 4 a 1. Ounahi foi o destaque, ao anotar duas vezes. Tissoumali e Hakimi marcaram os outros, enquanto Malango fez o de honra dos visitantes.

Já a Tunísia garantiu a vaga com empate sem gols diante de Mali. Como havia vencido em sua visita por 1 a 0, fez valer a vantagem construída no primeiro jogo, suportou a pressão e carimbou o passaporte.